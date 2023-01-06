"Главная задача РФ — не проиграть": Подоляк рассказал, почему россияне в панике и что может предложить Кремль

Россияне уже в безусловной панике, они понимают, что если Украина дойдет до конца, то на них будет лежать физическая и юридическая ответственность за развязанную войну.

Главная задача России не проиграть в войне против Украины. РФ истерически ищет какие-либо инструменты для этого. В частности, Кремль может предложить фиктивный мир, или перейти к затяжной войне, повторив 2014 год.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Freeдом".

"Россияне уже в безусловной панике. Надо понимать, на каком этапе войны мы находимся. И поэтому здесь появляются эти концепции: "А давайте говорить о мире". Сейчас Россия продает не просто фиктивное перемирие, и она продает, что мир возможен, но мир, когда ни одна сторона не проиграла и не выиграла. То есть Россия хочет не проиграть и она истерически ищет любые инструменты, которые позволят ей не проиграть. Это может быть фиктивное перемирие, это может быть попытка втянуть нас в фиктивный переговорный процесс, это может быть попітка: "Мы отдадим вам здесь немного территории, нодавайте зафиксируем какую-то линию разделения. Давайте сделаем так, чтобы мы не проиграли", – говорит Подоляк.

Он добавляет, что главная задача России – если не войной, "так хотя бы лживыми предложениями зафиксировать свой непроигрыш в этой войне".

"Потому что они прекрасно понимают, если Украина дойдет до конца, что является нашим консенсусом, мы в любом случае теперь дойдем до конца, то соответственно будет и физическая и юридическая ответственность в полном объеме и никто из них не спячется за чем-то. Поэтому они ищут любые возможности, как-то зафиксировать хотя бы что-то, или если не получится зафиксировать какой-то там фиктивный мир, то тогда хотя бы получить затяжную войну. Повторить 14 год и затянуть еще на время эту войну только уже в других форматах. Вот что сегодня делает Российская Федерация", – сказал Подоляк.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "четко фиксирует эти моменты" и доносит партнерам, что Украина должна выиграть, Украина получит всю необходимую поддержку, в том числе теми или иными видами вооружения, а Россия должна будет находиться в рамках специальных юридических процедур в трибунале.

Отметим, по словам председателя комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, большинство западных лидеров и чиновников уверены в победе Украины в войне, которую развязала Россия. Потому там начинают думать, что будет после российского диктатора Владимира Путина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал 2023 год годом "наступательной войны". Именно поэтому, как объяснил Данилов, союзники усилили военную помощь Украине.

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