Главная задача — убедить Трампа: что должна сделать Европа до и после встречи на Аляске
В среду, 13 августа, в Берлине Владимир Зеленский примет участие в совместной с европейскими лидерами и генсеком НАТО видеоконференции с Дональдом Трампом.
Разговор запланирован на 15:00 по Киеву. Цель ясна — согласовать позиции накануне саммита Трампа и Путина на Аляске уже в эту пятницу, 15 августа. С американской стороны в разговоре также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс. В недавнем интервью Fox News он, в частности, заявил, что США прекращают финансирование войны в Украине, потому что хотят достичь мирного урегулирования.
«Если европейские страны желают взять инициативу на себя и закупать вооружение у наших производителей, мы не возражаем. Но самостоятельно финансировать это дальше мы не будем», — добавил Вэнс.
Месяц назад, сидя в Овальном кабинете рядом с генсеком НАТО Марком Рютте, Дональд Трамп дал согласие на продажу Украине оружия, которое будут покупать европейские страны-члены Альянса плюс Канада. Но что еще могут сделать союзники, чтобы усилить как украинскую, так и свою собственную оборону?
В рамках постоянной рубрики «Новая Европа интересуется» Центр «Новая Европа» и ТСН.ua задали украинским и зарубежным экспертам вопрос:
«Как бы вы оценили текущую готовность и обязательства западных партнеров Украины, в частности в рамках ЕС, укрепить обороноспособность Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе путем ли совместного производства, прямых инвестиций, или поставок военной техники; и какие факторы способствуют или могли бы способствовать дальнейшему взаимодействию в оборонно-промышленном секторе Украины?»
Ранее мы уже предоставили обширный анализ Джеймса Шерра, почетного сотрудника Международного центра обороны и безопасности (Таллинн, Эстония). Сейчас публикуем ответ посла Дании в НАТО в 2010-2014 годах Карстена Зондергаарда.
Западная поддержка подверглась существенным изменениям с начала российской агрессии против Украины. Тем не менее, некоторые партнеры делают гораздо больше, чем другие.
Возникает вопрос: как усилить существующую помощь?
На этот момент США отходят от того, чтобы просто давать вооружение, а выбирают продавать его. Есть группа стран, которые не проявляют интереса к поддержке Украины. Их помощь достаточно мала. Другие же продолжают не только предоставлять вооружение, но и делают гораздо больше. Они покупают новое и лучшее снаряжение и инвестируют в украинское производство.
Над Украиной нависла длительная экзистенциальная угроза. Это логично, что Запад должен инвестировать и в собственную промышленную базу. Этого можно добиться с помощью частного и государственного капитала как в Украине, так и в европейских странах. Война становится важным двигателем промышленных инноваций.
Ярким примером послужили дроны и электронная борьба. Если инвестировать в это, можно извлечь существенную выгоду от инноваций.
Инвестиции открывают путь двустороннему движению. Они повысят прогнозируемость, без дополнительных остановок и задержек. Но и здесь есть «но». Чтобы этот процесс двигался вперед, Украина должна улучшить бизнес-среду. Сомнения относительно готовности Украины бороться с коррупцией никак не способствуют этому.