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"Главное – членство в НАТО": Ермак рассказал о работе над соглашениями по гарантиям безопасности для Украины

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Главное – членство в НАТО": Ермак рассказал о работе над соглашениями по гарантиям безопасности для Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о планах на саммите в Саудовской Аравии / Фото: Офис президента Украины

Циничная агрессия России не должна повториться.

Команда президента Владимира Зеленского активно работает над двусторонними соглашениями по гарантиям безопасности для Украины. Наше государство уже начало двусторонние консультации со США и Великобританией.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По словам главы Офиса, гарантии безопасности – это один из пунктов предотвращения повторения агрессии.

"Главная наша гарантия – это членство в НАТО. И мы работаем, продолжаем работать над этим. На этом пути Украина должна получить гарантии", – сказал глава ОП.

Сегодня страны, с которыми мы будем рассматривать и заключать такие соглашения, – это G7 плюс 13. По мнению Ермака, их количество будет расти.

Ранее Офис Президента опубликовал полный текст декларации "Большой семерки", содержащей гарантии безопасности для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
271
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