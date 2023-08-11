"Главное – членство в НАТО": Ермак рассказал о работе над соглашениями по гарантиям безопасности для Украины

Команда президента Владимира Зеленского активно работает над двусторонними соглашениями по гарантиям безопасности для Украины. Наше государство уже начало двусторонние консультации со США и Великобританией.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По словам главы Офиса, гарантии безопасности – это один из пунктов предотвращения повторения агрессии.

"Главная наша гарантия – это членство в НАТО. И мы работаем, продолжаем работать над этим. На этом пути Украина должна получить гарантии", – сказал глава ОП.

Сегодня страны, с которыми мы будем рассматривать и заключать такие соглашения, – это G7 плюс 13. По мнению Ермака, их количество будет расти.

Ранее Офис Президента опубликовал полный текст декларации "Большой семерки", содержащей гарантии безопасности для Украины.

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