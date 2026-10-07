"Главное, чтобы хозяева были живы": в Прилуках после ударов РФ из-под завалов спасли котика (видео)

Прилуки / © Управление ДСНС в Черниговской области

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В Прилуках Черниговской области спасатели обнаружили под завалами кота, пережившего ракетный удар РФ. Его вытащили из-под разрушенной конструкции, однако владельцев животного пока не удалось обнаружить.

Об этом идет речь в сообщении с места событий корреспондентки ТСН.

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Спасение животного стало одним из немногих светлых моментов после массированной атаки, последствия которой в городе продолжают ликвидировать.

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«Главное, чтобы хозяева были живы», — говорит спасательница, не выпуская из рук испуганного кота.

Удар по Прилукам — что известно

По предоставленным данным, число погибших в результате ракетного удара по Прилукам возросло до 18 человек. Среди них четверо детей, еще десятки человек получили ранения. Еще 55 человек получили ранения.

В результате обстрела повреждены 15 многоквартирных и 16 частных домов. Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Также стало известно о погибших, среди которых машинист «Укрзализныци» и члены его семьи. Среди жертв также мужчина и мать полицейской, сама пострадавшая в результате обстрела.

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Спасатели и другие службы продолжают работу на месте трагедии.

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