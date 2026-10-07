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- Украина
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"Главное, чтобы хозяева были живы": в Прилуках после ударов РФ из-под завалов спасли котика (видео)
Хозяев животного ищут.
В Прилуках Черниговской области спасатели обнаружили под завалами кота, пережившего ракетный удар РФ. Его вытащили из-под разрушенной конструкции, однако владельцев животного пока не удалось обнаружить.
Об этом идет речь в сообщении с места событий корреспондентки ТСН.
Спасение животного стало одним из немногих светлых моментов после массированной атаки, последствия которой в городе продолжают ликвидировать.
«Главное, чтобы хозяева были живы», — говорит спасательница, не выпуская из рук испуганного кота.
Удар по Прилукам — что известно
По предоставленным данным, число погибших в результате ракетного удара по Прилукам возросло до 18 человек. Среди них четверо детей, еще десятки человек получили ранения. Еще 55 человек получили ранения.
В результате обстрела повреждены 15 многоквартирных и 16 частных домов. Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.
Также стало известно о погибших, среди которых машинист «Укрзализныци» и члены его семьи. Среди жертв также мужчина и мать полицейской, сама пострадавшая в результате обстрела.
Спасатели и другие службы продолжают работу на месте трагедии.