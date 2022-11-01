"Главное - не сбавлять темп": Жданов объяснил, почему в последние дни выросли потери оккупантов в Украине

Россия бросила на "ноль" только что мобилизованных, из-за этого выросли потери РФ на фронте.

Согласно сведениям Генштаба, последние дни Силы обороны ежедневно ликвидируют более полутысячи оккупантов. Так, за последние три дня цифры потерь были 950, 620, 650 оккупантов в сутки.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, откуда взялись подобные цифры.

"Увеличилась плотность личного состава. Окопы заполнились личным составом. Около 100 тысяч мобилизованных сегодня прибыли уже на фронт. В самой России уже говорят о 87 тысячах отправленных на фронт. Как вы думаете, куда отправили только что прибывших? Конечно, на первую линию окопа. Их посадят и скажут: "Вот ваша академия солдата". Кто выживет, тот выживет, кто не выживет — значит, такая судьба. Поэтому мы наносим такие потери, поэтому у нас в сводках такие цифры ", – сказал Жданов.

Он добавил, что главное для сил обороны сейчас - держать такой темп.

"Если батальон противника мы будем класть в сутки, то получится 130-140 БТГ за 130 дней", - сказал Жданов.

Напомним, что в России чиновники мэрий массово удирают за границу от мобилизации. Они пишут заявления на отпуск и убегают за границу или просто уходят с работы и на следующий день не выходят. Из-за оттока кадров в мэриях возникли проблемы с ними.

Ранее мы сообщали, что российские "мобики" массово гибнут на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Они приезжают неподготовленными, а России трудно скрывать потери, поскольку ежедневно местные СМИ и телеграм-каналы пестрят некрологами об убитых российских солдатах, успевших повоевать несколько дней.

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