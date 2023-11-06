Главное – никогда не сдаваться: истории украинских женщин, помогающих переселенцам

Открывающиеся в Украине приюты предлагают больше, чем просто крышу над головой.

TSN.ua собрал вдохновляющие истории из разных уголков Украины. Это примеры самоорганизации женщин, которые во время войны не только смогли создать новые проекты, но и объединили других активных украинок.

«Женщина не должна бояться трудностей»

Организация Людмилы Равлюк, лидер ОО «Вместе к успешному бизнесу» создает приюты в Ладыжине Винницкой области.

Общественная организация была основана в 2020 году и специализировалась на помощи малым и средним местным предприятиям с финансовой отчетностью. Однако 24 февраля 2022 все изменило и учредители решили сосредоточиться на оказании комплексной поддержки внутренне перемещенным лицам.

Эти люди сознательно остались в Украине и сейчас адаптируются к новым условиям. Они мечтают вернуться и ждут деоккупации», – говорит Людмила, отмечая мужество и стойкость украинцев.

Приюты предлагают больше, чем просто крыша над головой. Это также место, где переселенцы могут почувствовать стабильность, даже если они сейчас вынужденно покинули родительский дом.

Светлана Виркун работает волонтером в организации и оказывает психологическую поддержку переселенцам. «Я считаю, что женщина не должна бояться трудностей и должна стремиться к равенству с мужчинами», – говорит Светлана, гордо держа в руках водительское удостоверение грузовика. Это была ее давняя мечта, а внешние обстоятельства подтолкнули к тому, чтобы его получить.

Светлана за рулем. Источник: UNDP Ukraine

После победы Людмила и Светлана мечтают об отдыхе и путешествиях. «Место, где ты сейчас находишься – лучшее место, которое выбрал для тебя твой ангел-хранитель. Я бы ничего не изменила и ни о чем не жалею. Надо жить сегодняшним днем и двигаться вперед», – считает Светлана Виркун.

«Что может быть лучше спасенной жизни?»

По последним имеющимся данным, во Львовской области проживает более 237 тысяч внутренне перемещенных лиц, из них более 68 тысяч – дети. Неправительственная организация «Сеть Центров Эдукации» (Сеть ЦЭ) решила отреагировать на ситуацию и активно занимается неформальным образованием для переселенцев.

Виктория Фургало и Анастасия Нечипоренко создали ОО еще 4 года назад и тогда не подозревали, что их усилия станут практическим инструментом помощи. Лидеры Сети ЭТО работают над тем, чтобы превратить львовские библиотеки в неформальные центры и делиться новыми навыками из ВПЛ.

Их работа направлена на преодоление конкретной проблемы, ведь рынок труда в Украине, как и во многих других странах мира, сейчас переживает кризис. «Многие люди теряют работу, многие покидают страну. Неформальное образование может помочь быстро адаптироваться к этим драматическим изменениям. Каждый может получить новую профессию и навыки», – говорит Виктория Фургало.

Виктория Фургало. Источник: UNDP Ukraine

Организация не просто передает знания, но и предоставляет людям инструменты, необходимые для работы на постоянно меняющемся рынке труда.

«Например, некоторые переселенцы сразу трудоустраиваются. Бывают случаи, когда после наших курсов по оказанию первой помощи люди спасают жизнь. Что может быть лучше в работе, чем спасенная жизнь? Эти истории демонстрируют, что образование может стать спасением», – с гордостью вспоминает Виктория.

В течение 2022 года Сеть ЭТО расширяла свой охват: 9 из 44 публичных библиотек Львова теперь являются центрами неформального образования.

«Важно работать для людей с инвалидностью»

Соучредительница ОО «Координаты успешной общины» – Татьяна Гоцуляк из Хмельницкой области, ранее работала с детьми и молодежью, организовывала различные мероприятия. Однако вторжение кардинально изменило ход работы, подтолкнув активистов ГО к реализации проектов поддержки внутренне перемещенных лиц.

Татьяна вспоминает, что, несмотря на трудности, проект социальной прачечной в селе Загродское и поселке Новая Ушица – конкретно помог общинам. К тому же она была доступна для людей с ограниченными возможностями. Прачечную обустроили не только пандусами для инвалидных колясок, но и специальными туалетами и местами отдыха.

Татьяна гордится проектом. Источник: UNDP Ukraine

«Главное – никогда не сдаваться», – твердо убеждена Татьяна Гоцуляк, отмечая важность создания инклюзивных проектов во время войны.

«Главная проблема – высокий уровень стресса у женщин»

В Полтавской области тоже есть проект, который подает вдохновляющий пример. Организация "Другая Женщина" (Divergent Woman) была создана еще 3 года назад с акцентом на противодействие домашнему насилию. Теперь активисты занимаются также поддержкой ВПЛ.

Одна из лидеров ОО, Карина Булавина, собственными глазами испытала трудности, с которыми сталкиваются те, кто покинул свои дома. В апреле 2022 года Карина с семьей эвакуировалась в Полтаву и получила статус переселенки. Несмотря на трудности, она активно участвовала в развитии Харьковского регионального офиса, расширяя деятельность ОО.

«Я понимаю, как тяжело тем, кто надеется вернуться домой через несколько недель. А когда этого не происходит, отчаивается и не знает, что делать. Такая ситуация может фатально перевернуть жизнь», – сказала Карина.

Ее коллега, Юлия Карпенко, работает психологом и консультирует пострадавших от войны. Юлия также работает социальным работником в приюте для женщин, пострадавших от домашнего насилия.

«Главная задача состоит в том, чтобы успокоить женщин, которые переживают высокий уровень стресса», – говорит Юлия, отмечая важную роль поддержки, которая помогает этим женщинам восстановить свою жизнь.

Команда ОО «Другая Женщина». Источник: UNDP Ukraine

По состоянию на лето 2023 года в Единой информационной базе в Полтавской области находятся более 208 тысяч внутренне перемещенных лиц, из них 187 тысяч прибыли в область после 24 февраля 2022 года. Организация уже оказала помощь более 200 внутренне перемещенным женщинам, предлагая обучение, психологическую поддержку, юридические советы и просто напоминая, что они не одиноки.

«Мы хотим дать людям чувство дома»

В этом же регионе, но в селе Хомутец, Татьяна Красько помогает переселенцам, возглавляя ОО «Студия общественных женских инициатив». Она была вынуждена переехать из Донецкой области и оказалась в общежитии колледжа в Полтавской области.

«Сначала переселенцы даже не общались друг с другом. Каждый был наедине со своими мыслями. Сначала эти люди боялись заводить новые знакомства, но со временем подружились между собой и местными жителями», – вспоминает она о первых месяцах полномасштабного вторжения.

Но община испытала эволюцию от изоляции до создания сильной сети, где активная позиция способна восстановить чувство общности.

Местные жители и переселенцы объединились, чтобы помочь друг другу. Они сосредоточились на развитии общины и устойчивости, организовывая различные мероприятия в рамках проекта ВПЛ как ресурс для развития общины.

Люди помогли друг другу пережить сложные времена. Источник: UNDP Ukraine

Это новое единство вдохнуло новую жизнь в общину благодаря улучшенной коммуникации и взаимодействию между различными заинтересованными сторонами, включая колледж, среднюю школу, клуб, церковь и самих переселенцев. Кроме социальных взаимодействий проект также решает практические потребности. Он обеспечил обустройство подвала школы, служащего укрытием во время тревоги.

«Мы хотели полнее интегрировать переселенцев, чтобы они чувствовали себя безопаснее, чувствовали себя дома», – говорит Оксана Личереп, менеджер проекта, который помогает общине.

Все эти инициативы получают гранты и поддержку от ЕС и Программы развития ООН (ПРООН) в рамках перепрофилирования средств регионального проекта EU4Dialogue для решения наиболее насущных потребностей пострадавших от войны общин в Украине.

Эта статья была подготовлена в рамках проекта 'EU NEIGHBOURS east'. Мнения, изложенные в статье, принадлежат исключительно автору.

Автор: Ольга Консевич