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- Украина
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Главное отличие ночных обстрелов Днепра от прошлых атак: Филатов сообщил детали
Борис Филатов отметил, что это был один из самых массированных обстрелов, которые видел Днепр за три года войны.
Обстрел Днепра имеет одну черту, отличающую его от предыдущих атак РФ на город. Областной центр россияне атаковали вечером 26 марта.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.
По словам Филатова, этот обстрел стал одной из самых массированных атак.
«Один из самых массированных обстрелов, который видел Днепр за три года войны. Последствия многочисленны и, к счастью, все живы», — написал он.
Коммунальщики вместе с ГСЧС, полицией и всеми службами с ночи продолжают работать.
«Окончательный ущерб еще считаем, впрочем, это около 20 поврежденных многоэтажек. Там выбиты окна и изуродованные кровли. Также стекла разбили и в одной из школ», — рассказал Филатов.
По его данным, по некоторым адресам обстрелы пришлись уже второй раз.
«Сейчас на всех локациях работают наши комиссии - собирают заявки на обследование поврежденного имущества», - констатировал мэр.
Напомним, российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед" вечером 26 марта. В городе произошло несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры. Поврежден с десяток многоэтажек, пострадали три человека.