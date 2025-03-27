Главное отличие ночных обстрелов Днепра от прошлых атак: Филатов сообщил детали

Обстрел Днепра

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Обстрел Днепра имеет одну черту, отличающую его от предыдущих атак РФ на город. Областной центр россияне атаковали вечером 26 марта.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

По словам Филатова, этот обстрел стал одной из самых массированных атак.

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«Один из самых массированных обстрелов, который видел Днепр за три года войны. Последствия многочисленны и, к счастью, все живы», — написал он.

Коммунальщики вместе с ГСЧС, полицией и всеми службами с ночи продолжают работать.

«Окончательный ущерб еще считаем, впрочем, это около 20 поврежденных многоэтажек. Там выбиты окна и изуродованные кровли. Также стекла разбили и в одной из школ», — рассказал Филатов.

По его данным, по некоторым адресам обстрелы пришлись уже второй раз.

«Сейчас на всех локациях работают наши комиссии - собирают заявки на обследование поврежденного имущества», - констатировал мэр.

Напомним, российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед" вечером 26 марта. В городе произошло несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры. Поврежден с десяток многоэтажек, пострадали три человека.