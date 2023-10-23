Главное следственное управление СБУ официально возглавил Андрей Швец – любитель элитной недвижимости

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца, который с 2019 года исполнял обязанности руководителя этой структуры.

Об этом говорится в указе президента от 23 октября.

"Назначить Швеца Андрея Зеновьевича начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины", — говорится в тексте документа.

По данным расследования "Схем", которое вышло в декабре 2020 года, Андрей Швец поселился с семьей в доме рыночной стоимостью ориентировочно 11 миллионов гривен в коттеджном городке "Золоче" на Киевщине с собственным яхт-клубом и вертолетной площадкой.

Риелторы называют "Золоче" – "самым престижным" комплексом Киевщины. Здесь собственные парки, детский сад и школа, салон красоты, фитнес-центры, SPA.

В пресс-службе СБУ тогда заявили, что после увольнения из Министерства юстиции Украины в 2018 году Швец более года занимался предпринимательской деятельностью. Также указывалось, что дополнительно в покупку дома средства вкладывала семья.

По данным источников "Схем", жена Андрея Швеца – Ольга – в течение 1998–2020 годов официально заработала всего 70 тысяч гривен. В основном это помощь из Государственного центра социальных выплат.

Напомним, главу Одесского управления НАБУ отстранили от работы – какая причина.

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