Главное следственное управление СБУ официально возглавил Андрей Швец – любитель элитной недвижимости

Андрей Швец до недавна выполнял обязанности руководителя этой структуры.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца, который с 2019 года исполнял обязанности руководителя этой структуры.
Об этом говорится в указе президента от 23 октября.
"Назначить Швеца Андрея Зеновьевича начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины", — говорится в тексте документа.
По данным расследования "Схем", которое вышло в декабре 2020 года, Андрей Швец поселился с семьей в доме рыночной стоимостью ориентировочно 11 миллионов гривен в коттеджном городке "Золоче" на Киевщине с собственным яхт-клубом и вертолетной площадкой.
Риелторы называют "Золоче" – "самым престижным" комплексом Киевщины. Здесь собственные парки, детский сад и школа, салон красоты, фитнес-центры, SPA.
В пресс-службе СБУ тогда заявили, что после увольнения из Министерства юстиции Украины в 2018 году Швец более года занимался предпринимательской деятельностью. Также указывалось, что дополнительно в покупку дома средства вкладывала семья.
По данным источников "Схем", жена Андрея Швеца – Ольга – в течение 1998–2020 годов официально заработала всего 70 тысяч гривен. В основном это помощь из Государственного центра социальных выплат.
Напомним, главу Одесского управления НАБУ отстранили от работы – какая причина.
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