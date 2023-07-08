Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному – 50: как "железного генерала" поздравляют коллеги

В 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину украинский генерал Виталий Залужный празднует День рождения.

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, в субботу, 8 июля, исполнилось 50 лет. "Железного генерала" в Сети поздравляют коллеги.

С праздником Виталия Залужного поздравил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он желает генералу скорейшей победы над врагом.

"Приветствую боевого собрата с Днем рождения! Пусть подарком ко следующему Дню рождения станет наша победа над российским врагом. Крепкого здоровья, сил, выдержки и поддержки от близких людей", — написал Сырский.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский тоже присоединился к поздравлениям.

Приветствовали Главнокомандующего и в Генеральном штабе ВСУ. Начальник штаба генерал-лейтенант Сергей Шапталаи рассказал о годах крепкой дружбы с Залужным.

"Вместе мы переживали счастливые и трудные времена. Ощущали боль потерь и радость побед. Принимали сложные решения. Впереди еще долгий и трудный путь, который должны преодолеть вместе", — поделился он.

Как и другие коллеги, он отметил, что лучшим подарком для украинского генерала станет победа над оккупантом.

"Судьба полководца – оправдать ожидания войска и общества. Убежден, Вы сможете, а мы поможем. Вас поддерживает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины – слаженная команда единомышленников, Вас поддерживают командующие и командиры".

Есть одна Украина, один вызов, одна цель, поэтому вместе к Победе", — написал он.

Что известно о Валерии Залужном?

Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 года в Новограде-Волынском Житомирской области.

С 2009 по 2012 год — в должности командира 51-й отдельной механизированной бригады.

В 2017 году он был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Оперативного командования "Запад".

А уже через год, 2018, Залужный становится начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем командующего Объединенных сил.

9 декабря 2019 становится командующим Оперативного командования "Север".

27 июля 2021 года приказом президента Украины Владимира Зеленского Валерий Залужный назначен главнокомандующим ВСУ. До него этот пост занимал Руслан Хомчак. На следующий день, 28 июля 2021 года, он становится членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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