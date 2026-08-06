Главнокомандующий ВСУ Драпатый определился с заместителем — Безуглая

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый / © Associated Press

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Бригадный генерал Сергей Собко назначен заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая на своём Telegram-канале.

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«Драпатый назначил Собко своим заместителем», — написала она.

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Депутат положительно оценила профессиональные качества генерала, отметив, что он «постоянно, зачастую безнадежно боролся за соблюдение стандартов в армии».

По её словам, Собко был одним из тех, кто в начале полномасштабного вторжения способствовал организации «единой, ориентированной на практику офицерской подготовки», а также «не сдался и во время многочисленных ссылок по распоряжению Сырского».

Безуглая также заявила, что, несмотря на трудности, генерал «не боялся высказывать своё мнение, в том числе публично».

По её мнению, новая должность даёт ему возможность доказать, «возможно ли очистить систему и перестроить армию», а также «искоренить основы „совка“ и внедрить планирование, основанное на здравом смысле».

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В конце своего поста народный депутат пожелала Сергею Собко успехов.

Заместитель главнокомандующего ВСУ Сергей Собко — что о нём известно

Сергей Собко родился в 1984 году в Винницкой области. Окончил Одесский институт Сухопутных войск, проходил обучение на военных курсах в США и в международных военных колледжах.

В 2014 году он возглавлял батальонно-тактическую группу 30-й отдельной механизированной бригады, которая выполняла боевые задачи на востоке Украины. Генерал известен участием в операциях по взятию и удержанию стратегической высоты Савур-Могила, а также организацией вывода украинских войск из района Дебальцево.

Бригадный генерал Сергей Собко

В марте 2015 года Сергею Собку было присвоено звание Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В 2017–2019 годах он командовал 128-й отдельной горно-штурмовой бригадой.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году занял должность начальника штаба — заместителя командующего Силами территориальной обороны ВСУ, где непосредственно участвовал в организации обороны Киева и развертывании подразделений территориальной обороны.

В начале 2024 года Сергей Собко покинул Силы территориальной обороны.

Напомним, ранее народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый якобы отстранил от исполнения обязанностей командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Анатолия Казмирчука.

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