Главному бухгалтеру "Укртатнафты" сообщили о подозрении в схеме присвоения 40 млрд гривен: фото

СБУ и БЭБ сообщили о подозрении одной из фигуранток схемы присвоения 40 млрд гривен на "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Об этом сообщили в СБУ.

Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафты" — она скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, но сотрудники спецслужбы установили ее местонахождение.

"Среди прочего установлено, что ПАО "Укртатнафта" производило и реализовывало топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась в цену для потребителей. Поэтому задолженность по уплате акциза по этому эпизоду составляет 605 млн грн", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что правоохранители продолжают расследование в рамках производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом акционерных обществ.

В частности, в Днепре было разоблачено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также найдены документы связанных предприятий, печати и т.п.

"Таким образом, правоохранители ищут выведенные активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний", — отметили в СБУ.

Напомним, СБУ и БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты". Установлено, что незаконные сделки были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов. Такие действия, подчеркивают в СБУ, привели к обесценению и снижению стоимости их активов.

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