Главные дипломатические победы Украины 2023: украинская формула мира, военная помощь и другое

В этом году украинская дипломатия отлично сработала в разных направлениях.

В течение 2023 Украина достигла значительных успехов на дипломатическом поле.

В Министерстве иностранных дел обнародовали итоги украинской внешней политики.

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В частности, в этом году продвижение внешнеполитических приоритетов Украины в мире происходило по ряду следующих направлений:

Военная помощь от партнеров

По подсчетам МИД Украины, в течение 2023 года США предоставили Украине безопасную помощь примерно на 24 млрд дол. США, страны Западной, Северной и Южной Европы – на сумму более 17 млрд евро.

МИД вместе с Министерством обороны и Минстратегпромом провели первый Международный форум оборонных индустрий, на котором было объявлено о создании Альянса оборонных индустрий и создании специального Оборонного фонда.

Созданы коалиции иностранных партнеров по оказанию конкретных видов оборонной помощи Украине: танковая коалиция, коалиция самолетов F-16, коалиция ПВО, коалиция по гуманитарному и боевому разминированию, IT-коалиция и т.д.

Администрацией президента США внесен в Конгресс бюджетный запрос на выделение дополнительного финансирования для поддержки Украины на 2024 год в размере 61,4 млрд дол. США, в т.ч. 44,4 млрд дол. США – для оборонной поддержки Украины. В 2023 году проведено 10 заседаний Контактной группы по обороне (формат «Рамштайн») по усилению обороноспособности украинского государства.

Онлайн-встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 22 ноября 2023 года / Фото: Associated Press

Кроме того, начались переговоры по проектам договоров о предоставлении гарантий безопасности Украины с США, Великобританией, Канадой, Японией, Италией, Францией, Германией, Нидерландами и ЕС.

Деоккупация украинских территорий и формула мира Зеленского

Украинское внешнеполитическое ведомство организовало и провело Третий Саммит Международной Крымской платформы (МКП), участие в котором приняли 64 страны и международные организации, и Второй Парламентский саммит МКП с участием представителей 56 парламентов стран и парламентских ассамблей международных организаций.

23 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла 141 голосом Резолюцию «Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине», которая базируется на основных положениях Формулы мира Президента Владимира Зеленского.

МИД оказал содействие в проведении под руководством Офиса президента Украины трех заседаний советников по вопросам национальной безопасности и представителей министерств иностранных дел по воплощению украинской формулы мира (Дания, Саудовская Аравия, Мальта).

Международное экономическое и санкционное давление на Россию

В 2023 году США ввели более 20 санкционных пакетов против РФ; имплементированы дополнительные таможенные тарифы более чем на 570 товарных групп импорта из России.

"Европейский Союз ввел в действие 10-й (25 февраля), 11-й (23 июня) и 12-й (18 декабря) пакеты санкций против РФ. (В целом с 24.02.2022 Европейским Союзом введены ограничения относительно 1270 физических и 664 юридических Великобританией — по 1596 физическим и 203 юридическим лицам, США — по 1468 физическим и 1815 юридическим лицам; юридических лиц; Японией — относительно 960 физических и 518 юридических лиц)", — сказано в заявлении.

Политическое давление на РФ: каковы результаты

Отмечается, что благодаря работе украинских дипломатов Россия отстранена от участия в 29 международных организациях и других форматах многостороннего сотрудничества. Не допущено избрание России или ее кандидатов в почти 60 органов международных организаций/других форматов многостороннего сотрудничества или их руководящих должностей (председатели, вице-председатели).

Также РФ впервые не избран в состав Международного суда ООН, исполнительных советов ЮНЕСКО и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Совета Международной морской организации . 14 декабря Дунайская комиссия приняла решение о несовместимости членства России с ее ударами ракетами и беспилотниками по Нижнему Дунаю. Россия должна выйти из состава комиссии до 29 февраля 2024г.

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Привлечение РФ к международно-правовой ответственности

Инициирована Коалиция государств по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Core Group), которая по состоянию на декабрь 2023 года насчитывает 40 государств-участников.

Движение Украины в направлении ЕС и НАТО

В 2023 году проведен 24-й Саммит Украина – ЕС. Обеспечена положительная оценка ЕС в рамках отчета о расширении. 14 декабря Европейский Совет принял решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Достигнуто принятие союзниками на Саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля 2023 года) решений, приближающих присоединение Украины к Альянсу. В октябре проведено в Киеве впервые в истории выездное заседание Совета министров иностранных дел ЕС.

Работа МИД Украины со странами глобального Юга

В 2023 году обеспечена организация:

визитов в Украину Премьер-министра Японии, Президента Республики Корея, делегации лидеров африканских государств (Президент Союза Коморских Островов и действующий Председатель Африканского Союза, президентов ЮАР, Сенегала и Замбии, специальных представителей президентов Египта, Уганды и Республики Конго), Премьер -министра, министра иностранных дел Катара, глав внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Израиля, Бахрейна; Министра по изменению климата и окружающей среды ОАЭ, Председателя Офиса по международным делам при Президенте ОАЭ.

визитов президента Украины Владимира Зеленского в Японию (участие в Саммите лидеров Группы Семи и встречи с лидерами стран G7), Саудовской Аравии (участие в саммите Лиги арабских государств и встречи с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Кувейта, Ирака);

трех поездок министра иностранных дел Украины по странам Африки (Марокко, Эфиопию, Руанду, Мозамбик, Нигерию, ЮАР, Экваториальную Гвинею, Либерию); визитов министра в Ирак и Кувейт. МИД впервые организовал визиты в Украину групп арабских и африканских СМИ.

Президент Украины провел 34 содержательных беседы с главами государств Африки и Ближнего Востока (встречи, телефонные разговоры), министр иностранных дел – 47 бесед с руководством государств Африки и Ближнего Востока (телефонные разговоры, официальные визиты, встречи в рамках международных мероприятий).

Владимир Зеленский на встрече с Джастином Трюдо / Фото: Офис президента Украины

Обеспечение продовольственной безопасности

Как сообщают в МИД Украины, в рамках "Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" (зерновой коридор) в 2022-2023 годах в страны Африки (Ливия, Алжир, Египет, Кения, Судан, Тунис, Эфиопия, Сомали, Марокко) отправлены около 4 млн тонн сельхозпродукции. А в течение декабря 2022 — ноября 2023 отправлено 7 кораблей с грузом 195 тыс. тонн пшеницы в Сомали, Кению, Эфиопию, Нигерию и Йемен.

Расширение дипломатического присутствия Украины в мире

МИД ужесточает дипломатическое присутствие Украины в мире. В 2023 году начата деятельность посольств Украины в Республике Гана и Республике Руанда. Получено согласие от иностранных государств на открытие иностранных дипломатических учреждений в Республике Ботсвана, Республике Кот-д'Ивуар, Демократической Республике Конго, Республике Мавритания, Республике Мозамбик и Султанати Оман.

Кроме того, открыты дополнительные почетные консульства Украины в Турции, США и Новой Зеландии; на завершающем этапе открытие почетных консульств Украины в Лихтенштейне, Испании, Хорватии, Замбии и Мозамбике.

Привлечение гуманитарной помощи по линии агентств системы ООН

В рамках Плана гуманитарного реагирования ООН Украина получила в 2023 году пособия на 2,2 млрд дол. США. На финансирование Регионального плана помощи украинцам, которым пришлось выехать за пределы Украины, было аккумулировано 672 млн дол. США.

В рамках гуманитарного реагирования ООН в Украине в 2023 году на многоцелевую денежную помощь направлено 649 млн. дол. США. На программы помощи детям по линии ЮНИСЕФ привлечено 423 млн. дол. США.

Всемирная продовольственная программа доставила 137,5 тонн продовольствия и перечислила 223 млн дол. США в форме многоцелевой денежной помощи.

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Привлечение помощи иностранных партнеров для восстановления энергетического сектора и критической инфраструктуры

По подсчетам МИД, в 2023 году Украина получила около 500 грузов гуманитарной помощи для энергетического сектора, донорами которой стали около 120 компаний, правительственных институций и общественных организаций из 34 стран.

Среди полученного оборудования – генераторы, трансформаторы и автотрансформаторы, ограничители перенапряжения, автоматические выключатели разной мощности, спецтехника и т.д.

Макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса

За 10 месяцев 2023 г. привлечено около 35,389 млрд дол. США внешнего финансирования на срочные нужды госбюджета, в том числе на безвозвратной грантовой основе – 11,074 млрд дол. США. Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине 3,592 млрд. дол. США. Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины финансовые ресурсы в размере 12 млрд дол. США. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2023 году инвестировал в Украину 702 млн евро.

Зеленский и глава МВФ / Фото: president.gov.ua

Восстановление и восстановление Украины

21 июня в Лондоне была проведена международная Конференция по восстановлению Украины. Страны Западной, Северной и Южной Европы выделили на реализацию проектов по восстановлению Украины (учитывая предоставление страховых гарантий и программы поддержки бизнеса) около 3 млрд евро. Обеспечен патронат иностранных партнеров по восстановлению украинских регионов.

Содействие украинским экспортерам в выходе на новые иностранные рынки

В течение 11 месяцев 2023 года МИД обеспечил участие украинских производителей на преференциальных условиях или бесплатно в более чем 60 выставочных мероприятиях за рубежом. Проведено более 10 ритейл компаний в торговых сетях по представлению украинской продукции (Литва, Швеция, Испания, Япония, Кипр, США, Молдова, Турция, Польша, Иордания, Франция).

Помощь гражданам Украины

За первые три квартала 2023 года консульские должностные лица Украины совершили 558 706 консульских действий. Продолжительность программ поддержки украинских граждан в странах Европы продлена до 2024-2025 годов.

Из Израиля в октябре 2023 года был эвакуирован 521 гражданин Украины; из Сектора Газа в ноябре 2023 года эвакуированы 259 граждан Украины на территорию Египта. МИД оказал содействие в возвращении родителям или другим законным представителям 59 детей, в отношении которых иностранными органами было принято решение о временном изъятии.

Эвакуация украинцев из сектора Газа / Фото: Associated Press

Усиление защиты объектов культурного наследия Украины

В Министерстве иностранных дел отмечают, что комитетом ЮНЕСКО по делам защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта предоставлена усиленная защита 20 объектам культурного и природного наследия Украины. В частности, объекты "Львов — Ансамбль исторического центра", "Киев: Собор святой Софии и близлежащие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра" и "Исторический центр Одессы" внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой.

Украинская номинация "Документальное наследие "Бабий Яр" включена в Международный реестр Программы ЮНЕСКО "Память мира".

Публичная и культурная дипломатия

За 2023 год Украина добавила больше всего баллов среди всех стран мирового рейтинга soft power, заняв 37 место из 121 в "Global Soft Power Index", что определяет уровень узнаваемости страны, ее репутацию и влияние (в 2021 году Украина занимала 61 позицию).

В 2023 году МИД провел информационные кампании по продвижению ключевых стратегических нарративов: «Real Peace Not Appeasement»; FreeTheLeopards и TaurusForUkraine — в рамках масштабной кампании Arm Ukraine Now (призыв к партнерам предоставить необходимое оружие); #WhatWeAreFightingFor (кампания одержала победу на международной конференции City Nation Place Global 2023 в Лондоне в категории «Best Communications Strategy (Place Brand)»; «Несокрушимые» (поддержка пленников Кремля во временно оккупированном Крыму); «LightUpUkraine»; .

Украинские стенды были представлены на ежегодной Лондонской книжной ярмарке (Великобритания), Международной ярмарке книги в Варшаве, Международной книжной ярмарке и литературном фестивале «Мир книги» в Праге (Чехия), 75-й Франкфуртской книжной ярмарке (Германия), в рамках совместного стенда Европейского Союза (Мексика).

За границей при содействии украинских дипломатических миссий представлены такие украинские фильмы как «Мавка», «20 дней в Мариуполе», «Freedom on fire: Ukraine's Fight For Freedom», «Долгие сутки», «Откуда куда», «Несокрушимые дети. Я жду», «В поисках Ники» и других.

На международных площадках МИД презентовал VR проекты "Living the War" и "War upclose". При содействии украинских дипломатов впервые производители Украины приняли участие в 36 рождественских ярмарках в 19 странах Европы в рамках проекта «Рождество с Украиной». В 2023 году открыто два представительства Украинского института во Франции и ФРГ.

В течение 2023 года украинские книжные полки открыли в 10 странах и впервые в штаб-квартире международной организации – ЮНЕСКО (по состоянию на 01.12.2023, проект реализовано в 45 странах и одной международной организации, в его рамках функционирует более 190 полок, в ассортимент которых более 47 тыс. книг).

В течение 2023 благодаря работе украинских дипломатических учреждений запущено 20 украиноязычных аудиогдов в 15 странах мира (за все время существования проект охватил 76 украиноязычных аудиогидов в 43 странах мира).

Возвращение в Украину "скифского золота"

В Нидерландах победоносно завершен многолетний судебный процесс по возвращению в Украину экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море". Экспонаты возвращены в Украину без оплаты за их хранение за период с 2014 года.

Возвращение "Скифского золота" в Украину

Признание Голодомора

В 2023 году благодаря усилиям украинских дипломатов 9 государств (на парламентском уровне) и Парламентская Ассамблея Совета Европы признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа.

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