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Главные новости ночи 2 февраля 2025: заявление Зеленского и полеты вражеских дронов

Главные новости ночи 2 февраля 2025: заявление Зеленского и полеты вражеских дронов

Враг снова атаковал Украину / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН предлагает узнать главные события:

  • Ночью 2 февраля по Украине кружили вражеские беспилотники: где были слышны взрывы Читать далее –>
  • Исключение Украины из переговоров США и России о войне может быть "очень опасным" — Зеленский Читать далее –>
  • В Харькове после удара вражеского дрона пожар охватил около 2000 кв. м. (фото) Читать дальше –>
  • Россияне ударили по многоквартирному дому в Сумской области Читать дальше –>
  • Удар по школе-интернату в Судже: украинские военные обнародовали доказательства российской атаки Читать далее –>

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