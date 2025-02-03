Главные новости ночи 3 февраля 2025: ночная атака БпЛА, Трамп заявил о подготовке к переговорам

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 2 февраля 2025 года:
- Госсекретарь США выдвинул ультиматум по Панамскому каналу Читать далее –>
- Враг продвинулся в Донецкой области — DeepState Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Трамп заявил, что его администрация запланировала переговоры с Украиной, Россией и "разными сторонами" Читать далее –>
- Трамп начал осознавать всю серьезность в российско-украинской войне — Кулеба Читать далее –>
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