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Главные новости ночи 3 февраля 2025: ночная атака БпЛА, Трамп заявил о подготовке к переговорам

Главные новости ночи 3 февраля 2025: ночная атака БпЛА, Трамп заявил о подготовке к переговорам

Президент США Дональд Трамп в Давосе / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 2 февраля 2025 года:

  • Госсекретарь США выдвинул ультиматум по Панамскому каналу Читать далее –>
  • Враг продвинулся в Донецкой области — DeepState Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Трамп заявил, что его администрация запланировала переговоры с Украиной, Россией и "разными сторонами" Читать далее –>
  • Трамп начал осознавать всю серьезность в российско-украинской войне — Кулеба Читать далее –>

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