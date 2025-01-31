Главные новости ночи 31 января 2025 года: ситуация на фронте, в РФ дроны атаковали очередной НПЗ

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 30 января 2025 года:
- Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде — BBC Читать далее –>
- ВСУ восстановили позиции возле Удачного Донецкой области — DeepState Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Атака БпЛА на Киев: обломки повредили балкон многоэтажки на Оболони — Кличко Читать далее –>
- В ВСУ заявили, что нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне Читать далее –>
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