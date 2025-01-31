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Главные новости ночи 31 января 2025 года: ситуация на фронте, в РФ дроны атаковали очередной НПЗ

Главные новости ночи 31 января 2025 года: ситуация на фронте, в РФ дроны атаковали очередной НПЗ

Боец ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 30 января 2025 года:

  • Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде — BBC Читать далее –>
  • ВСУ восстановили позиции возле Удачного Донецкой области — DeepState Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Атака БпЛА на Киев: обломки повредили балкон многоэтажки на Оболони — Кличко Читать далее –>
  • В ВСУ заявили, что нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне Читать далее –>

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