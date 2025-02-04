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Главные новости ночи 4 февраля 2025: взрывы в украинских городах, продвижение врага замедляется

Главные новости ночи 4 февраля 2025: взрывы в украинских городах, продвижение врага замедляется

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 4 февраля 2025 года:

  • Враг продвинулся в Часовом Яру и еще в нескольких населенных пунктах — DeepState Читать далее –>
  • В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • В Черкассах ночью прогремели взрывы: город атакуют БпЛА — ОВА Читать далее –>
  • Трамп начал осознавать всю серьезность в российско-украинской войне — Кулеба Читать далее –>

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