Главные новости ночи 4 февраля 2025: взрывы в украинских городах, продвижение врага замедляется

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 4 февраля 2025 года:
- Враг продвинулся в Часовом Яру и еще в нескольких населенных пунктах — DeepState Читать далее –>
- В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- В Черкассах ночью прогремели взрывы: город атакуют БпЛА — ОВА Читать далее –>
- Трамп начал осознавать всю серьезность в российско-украинской войне — Кулеба Читать далее –>
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