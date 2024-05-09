Главные темы Саммита мира в Швейцарии: Зеленский сообщил, что будут обсуждать участники

По словам Владимира Зеленского, одним из ключевых вопросов станет возможность возвращения пленных в формате "всех на всех".

На Саммите мира в Швейцарии страны-участницы будут рассматривать ряд основных вопросов, касающихся войны в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с главой Европейского парламента Робертой Мецолой в Киеве.

По словам Зеленского, одним из ключевых вопросов станет возможность возвращения пленных в формате "всех на всех". Речь идет не только о военных, но и гражданских украинцах, которых незаконно удерживат Россия. Также будут рассмотрены вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

"Мы сможем сделать первые шаги по аспекту обмена "всех на всех", в возвращении наших детей домой, депортированных украинцев. И важный момент ядерной безопасности и продовольственной безопасности", – сказал он.

В то же время, президент Украины считает, что те страны, которые хотят мира, будут присутствовать на саммите в Швейцарии. Он также отметил, что российского диктатора Владимира Путина необходимо "поставить на место", поскольку он не остановится в Украине.

"Как мы можем это сделать? На поле боя этого мало. Россия – большая территория. Они будут давить на своих людей, хотят те воевать или не хотят", – сказал Зеленский.

Инициированный Украиной Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. К участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Россия не приглашена на саммит мира, поскольку садиться с ней за стол переговоров нет смысла. От РФ невозможно будет добиться добросовестных действий.