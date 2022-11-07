Главный "аватар" РФ Медведев ко Дню единства вспомнил Украину и наговорил "о подсвинках, псарне, слюне и прилипалах"

Дмитрий Медведев нашкрябил очередной пост об отношениях РФ, войне и Западе. способен сломать мозг психически здоровому человеку.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выходные не сидел без дела, а успел настрочить очередной пост с проклятиями, угрозами и оскорблениями, в очередной раз подняв тему войны РФ против Украины.

Пост-"мозговой штурм" он выложил в своем телеграмм-канале.

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В нем Медведев ко Дню народного единства пытается объяснить, за что воюет Россия.

Основные тезисы:

Россия – огромная и богатая страна, которой не нужны чужие территории, но есть такие территории, которые РФ считает своими, где живут их люди, и эту территорию РФ никому не отдаст, так что "будет воевать за всех своих, за свою землю, за тысячелетнюю историю ".

Против РФ воюют те, кто ненавидит россиян, запрещает говорение, ценности, культуру, веру, а именно "кучка сумасшедших нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая собак из западной псарни", вместе со стаей "хрюкающих подсвинков со стекающей по подбородку от вырождения слюной", а восставшая против них РФ приобрела "сакральную силу".

От РФ отказались партнеры, поэтому теперь России на них плевать, и пусть их кости "сгниют на чужбине".

РФ так долго молчала, потому что они "были слабы и опустошены безвременьем, а сейчас встряхнули липкий сон и заунывный мрак", а их пробуждения ждали "изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями другие страны".

Вскоре "ветхий мировой порядок рухнет и похоронит под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, насмешливых прислужников и бессловесных манкуртов".

РФ должна "отправить всех врагов в геенну огненную и остановить верховного властителя ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис".

В завершение этого сногсшибательного для мозга нормального человека поста Медведев утверждает, что дело РФ правильное и победа будет за ними.

Напомним, что Дмитрий Медведев пригрозил применить ядерное оружие, если Украина выиграет войну. Он намекнул, что обстрелы критической инфраструктуры Украины прекратятся, если двое выполнят требования РФ.

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