Главный "аватар" РФ Медведев заявил о "демонтаже" украинского руководства: "Первый эпизод сыгран"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о желании России полностью отстранить от власти руководство Украины.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Первый эпизод сыгран. Будут другие. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому кроме защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, по моему мнению, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", — написал Медведев.

Ранее главный "аватар" России заявлял, что РФ имеет право применить ядерное оружие при необходимости, а западные союзники Украины "гибнуть в ядерном апокалипсисе" за Украину не собираются, поэтому "проглотят использование любого оружия в текущем конфликте".

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