Главный дипломат ЕС Боррель прибыл в Украину: подробности

"Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев", – рассказал Боррель.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вечером во вторник, 4 января, с рабочим визитом прибыл в Украину.

Об этом главный дипломпт ЕС сообщил в своем микроблоге в Twiiter.

"Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев", — написал он, указав, что прилетел в Украину на фоне наращивания войск Российской Федерации на границе с нашим государством.

"Я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержать последовательные усилия по реформированию, которые являются ключом к устойчивости", — подчеркнул Боррель. К сообщению дипломат добавил фото из Международного аэропорта "Харьков".

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



С Россией углубленный строительный строй, я здесь говорю о сотрудничестве с Украиной в Украине с честностью и территориальной интеллектуальностью и в содействии реформам рефлексии, которые являются ключом для религии. @EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

Напомним, что руководитель дипломатии Европейского Союза будет находиться в Украине с рабочим визитом 4-5 января. Вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой он посетит Донбасс, а также линию столкновения. Также Жозеп Боррель встретится с рядом представителей властей в Киеве.

Сам дипломат подчеркивал, что во время визита намерен передать послание сильной европейской поддержки, а также подчеркнуть, что каждая провокация или агрессия в Украине будет иметь серьезные последствия.

Как сообщалось, перед визитом в Украину Боррель провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, подняв вопрос наращивания российской армии на границе с Украиной и рассмотрев два проекта договоров Кремля по "гарантии безопасности". Также они говорили о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января.

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