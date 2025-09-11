ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
695
Время на прочтение
1 мин

Главный дипломат ЕС сделала прогноз относительно завершения войны в Украине

По мнению европейской чиновницы, война в Украине зашла в тупик и может продолжаться не один год.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кайя Каллас

Кайя Каллас / © Associated Press

Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас выразила сомнения относительно того, что война России в Украине будет завершена в ближайшее время.

Ее заявление цитируют журналисты испанского издания El Pais.

Главный дипломат ЕС считает, что «осталось минимум два года конфликта».

По ее словам, война зашла в тупик, а Россия набирает смелости, о чем свидетельствует недавнее нападение на Польшу.

Опрошенные изданием источники прогнозируют, что ситуация в Украине будет оставаться нестабильной, пока не сменится руководство в обеих странах.

Ранее президент России Владимир Путин после встречи на Аляске с Дональдом Трампом выдвинул свои требования для завершения войны в Украине. Речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете НАТО и государственном статусе русского языка.

Напомним, американское издание CNN спрогнозировало 5 сценариев, как может завершиться война в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
695
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie