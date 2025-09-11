- Дата публикации
Главный дипломат ЕС сделала прогноз относительно завершения войны в Украине
По мнению европейской чиновницы, война в Украине зашла в тупик и может продолжаться не один год.
Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас выразила сомнения относительно того, что война России в Украине будет завершена в ближайшее время.
Ее заявление цитируют журналисты испанского издания El Pais.
Главный дипломат ЕС считает, что «осталось минимум два года конфликта».
По ее словам, война зашла в тупик, а Россия набирает смелости, о чем свидетельствует недавнее нападение на Польшу.
Опрошенные изданием источники прогнозируют, что ситуация в Украине будет оставаться нестабильной, пока не сменится руководство в обеих странах.
Ранее президент России Владимир Путин после встречи на Аляске с Дональдом Трампом выдвинул свои требования для завершения войны в Украине. Речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете НАТО и государственном статусе русского языка.
Напомним, американское издание CNN спрогнозировало 5 сценариев, как может завершиться война в Украине.