Главный дипломат ЕС сделала прогноз относительно завершения войны в Украине

Кайя Каллас / © Associated Press

Реклама

Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас выразила сомнения относительно того, что война России в Украине будет завершена в ближайшее время.

Ее заявление цитируют журналисты испанского издания El Pais.

Главный дипломат ЕС считает, что «осталось минимум два года конфликта».

Реклама

По ее словам, война зашла в тупик, а Россия набирает смелости, о чем свидетельствует недавнее нападение на Польшу.

Опрошенные изданием источники прогнозируют, что ситуация в Украине будет оставаться нестабильной, пока не сменится руководство в обеих странах.

Ранее президент России Владимир Путин после встречи на Аляске с Дональдом Трампом выдвинул свои требования для завершения войны в Украине. Речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете НАТО и государственном статусе русского языка.

Напомним, американское издание CNN спрогнозировало 5 сценариев, как может завершиться война в Украине.