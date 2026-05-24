Главный офис "Укрпочты" пострадал после атаки РФ

Директор «Укрпочты» Игорь Смелянский отреагировал на атаку по отделению.

Оккупанты повредили историческое здание "Укрпочты" на Майдане

Оккупанты повредили историческое здание «Укрпочты» на Майдане

В результате обстрела России по Киеву подвергся головной офис «Укрпочты».

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

«В результате ночных прилетов был поврежден головной офис „Укрпочта“ на Майдане. Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать — значит, будет возможность быстро восстановить, как и все остальные наши отделения после таких ночей», — написал он.

Последствия атаки / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Один человек погиб, еще 21 — получил ранения.

