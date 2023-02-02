Главный прокурор Киева провел за границей 10 дней новогоднего отпуска

Кипер объяснил свой отпуск "семейными обстоятельствами" и заверил, что он "не был новогодним или праздничным".

Глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер провел свой отпуск на новогодне-рождественские праздники за границей, где пробыл 10 дней.

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы".

Так, из Украины Кипер выехал 29 декабря 2022 года через границу с Польшей, а вернулся 8 января 2023 года. Главный прокурор Киева подтвердил журналистам, что уезжал за границу именно в отпуск.

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Кипер объяснил свой отпуск "семейными обстоятельствами " и заверил, что он "не был новогодним или праздничным", однако отказался назвать страну отдыха. Аргументировал это соображениями безопасности, ведь его "жена летом сменила российское гражданство на украинское". Однако журналисты выяснили, что официальные российские органы учитывают паспорт Ирины Кипер как действительный.

"В конце декабря 2022 года в связи с возникшими семейными обстоятельствами и необходимостью выезда за границу мною было подано заявление о предоставлении мне отпуска с возможностью выезда за границу. Все документы о праве выезда за границу были предоставлены компетентным органам для рассмотрения и после их изучения и выяснения оснований, ими было предоставлено соответствующее разрешение", – говорится в ответе главного прокурора Киева, предоставленном его пресс-службой.

Также сообщается, что журналисты нашли на официальном сайте Федеральной налоговой службы России индивидуальный номер налогоплательщика супруги Кипера.

На уточнение о том, что российский паспорт Ирины Кипер до сих пор действителен, прокурор лишь сказал, что "этими вопросами занималась миграционная служба Украины". Однако в Положении о ГМС нет пункта, касающегося помощи по выходу из гражданства другой страны.

Кипер также сообщил журналистам, что в общей сложности дважды уезжал за границу в частных целях во время полномасштабного вторжения РФ. Кроме новогоднего отпуска он рассказал, что провел отпуск в Вене в августе 2022 года. Прокурор отметил, что это была поездка с целью лечения и предоставил квитанцию об оплате медуслуг в частной клинике на сумму 1,5 тыс. евро.

Напомним, что 23 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу высокопоставленным должностным лицам, правоохранителям, судьям и другим представителям госорганов власти.

Кроме того, 27 января Кабмин принял постановление, которое во время действия военного положения запрещает выезд за границу чиновников без уважительных причин. Пересечь границу можно только в случае служебной командировки.

Напомним, ранее стало известно, что нардеп Николай Тищенко в разгар войны побывал в Таиланде якобы для "встречи с украинской общиной". После этого депутат был исключен из партии и парламентской фракции "Слуга народа".

Кабмин запретил чиновникам выезд за пределы Украины без уважительной причины

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