Главный пропагандист Кремля Соловьев разоблачил "двойника" Зеленского — телохранителя Максима

Соловьев даже сам себе не поверил, что "нашел" двойника Зеленского.

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев нашел "двойника" Владимира Зеленского. Он утверждает, что "копией" украинского президента является его охранник Максим Донец, которого очень часто можно увидеть рядом с лидером нашего государства.

Об этом он написал у себя на странице в Telegtam, но сообщение долго не продержалось. Пропагандист почему-то решил это удалить спустя немного времени.

Поначалу Соловьев даже сам себе не поверил, что "нашел" двойника Зеленского. Поэтому он, не поверив своим глазам, зашел на официальные источники украинского руководства, чтобы найти фото Максима Донца и убедиться в его "схожести" с Зеленским.

Фото: сундуков

Фото: сундуков

Центр противодействия дезинформации призвал не верить роспропаганде, распространяющей фейк о существовании двойника президента Зеленского

"Фейк рассчитан на внутреннюю аудиторию РФ с целью дискредитации руководства Украины. Пропагандисты с легкостью придумывают подобные фейки, потому что глядя на путинских дублеров, уже сами не могут узнать настоящего и доказать его существование", — подчеркнули в ЦПИ.

Напомним, СБУ сообщила подозрения трем прокремлевским блоггерам, которые готовили фейки для Соловьева и дискредитировали ВСУ.

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