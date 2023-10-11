Главный раввин Украины показал фото своих внуков, скрывавшихся от ракет на Киевщине и в Израиле

Главный раввин Украины Асман Моше Реувен показал фото своих внуков, которым пришлось сначала скрываться в укрытиях от атак РФ в Украине, а сейчас – от боевиков ХАМАС в Израиле.

Об этом Асман Моше Реувен написал в Facebook.

На первом фото его внуки прячутся от ракет российских окупантов в Киевской области в первые дни большого вторжения в Украину.

Внуки раввина в Украине в начале полномасштабного вторжения / Фото: facebook.com/chiefrabbiua

Детей семья раввина эвакуировала в Израиль и Европу.

На втором фото внуки Моше Реувена уже прячутся от ракет террористов ХАМАС в Израиле.

Внуки раввина скрываются от атак ХАМАС в Израиле / Фото: facebook.com/chiefrabbiua

"Два разных уголка мира, но такова общая боль и борьба. Сердце разрывается, видя эти лица, но я верю, что свет истины и вера помогут нам пройти через эти испытания. Молю Всевышнего, чтобы он обрушил свой гнев и ярость на всех, кто причастен к террору мирного населения", – отметил главный раввин Украины.

Ранее мы рассказывали историю спасения израильтянки, отвлекавшей боевиков ХАМАС разговорами и едой 20 часов, пока не пришли спецназовцы и не ликвидировали их.

Читайте также: