Главный раввин Украины показал фото своих внуков, скрывавшихся от ракет на Киевщине и в Израиле

Раввин Асман Моше Реувен сравнил террористические атаки боевиков ХАМАС и российской армии.
Главный раввин Украины Асман Моше Реувен показал фото своих внуков, которым пришлось сначала скрываться в укрытиях от атак РФ в Украине, а сейчас – от боевиков ХАМАС в Израиле.
Об этом Асман Моше Реувен написал в Facebook.
На первом фото его внуки прячутся от ракет российских окупантов в Киевской области в первые дни большого вторжения в Украину.
Детей семья раввина эвакуировала в Израиль и Европу.
На втором фото внуки Моше Реувена уже прячутся от ракет террористов ХАМАС в Израиле.
"Два разных уголка мира, но такова общая боль и борьба. Сердце разрывается, видя эти лица, но я верю, что свет истины и вера помогут нам пройти через эти испытания. Молю Всевышнего, чтобы он обрушил свой гнев и ярость на всех, кто причастен к террору мирного населения", – отметил главный раввин Украины.
Ранее мы рассказывали историю спасения израильтянки, отвлекавшей боевиков ХАМАС разговорами и едой 20 часов, пока не пришли спецназовцы и не ликвидировали их.
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