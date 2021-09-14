Главный санврач назвал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы защитить Украину от пандемии

Главный санврач назвал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы защитить Украину от пандемии

Сегодня привито только 5 млн — это 20% от необходимого.

В Украине нужно вакцинировать по крайней мере 24 млн людей, чтобы можно было защитить население от пандемии. Сделать прививку должно все взрослое население.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Liga.net".

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"Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать по крайней мере 24 млн людей — все взрослое население", — сообщил он.

По его словам, сегодня вакцинированы только 5 млн украинцев — а это 20% от необходимого количества в соответствии с дорожной картой.

"Поэтому не уверен, что мы приблизились к тому потолку, о котором все говорят. Нам еще не надо применять каких-то дополнительных мер или кардинальных изменений, чтобы людей перенаправить на вакцинацию", — добавил главный санврач.

Напомним, правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в Украине, но может быть принято решение об обязательной вакцинации коллективов учебных заведений. Ведь именно вакцинация является единственным способом, чтобы побороть пандемию и ее последствия.

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