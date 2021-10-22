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Главный санврач ответил, планирует ли Минздрав вводить локдаун во всех регионах Украины

Главный санврач ответил, планирует ли Минздрав вводить локдаун во всех регионах Украины

УНИАН

Украинцев призывают вакцинироваться против коронавируса, чтобы обезопасить себя от "Дельты".

В Украине коронавирус распространяется крайне активно, но Министерство здравоохранения пока не планирует вводить локдаун. Однако, чтобы пройти очередную волну коронавируса без строгих ограничений, важно вакцинироваться и соблюдать ограничения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью телеканалу "Дом".

"Пока это не проговаривают. Сейчас мы наблюдаем за этой ситуацией. Сейчас идет только о том, чтобы точечно, на уровне нескольких областей, устанавливать "красный" уровень эпидемической опасности", — сказал главный санврач.

Кузин уточнил, что введение локдауна провоцирует ряд факторов. Прежде всего, это "Дельта"-штам, из-за которого растет заболеваемость в Украине и Европе. По состоянию на сейчас, по словам Кузина, есть все возможности, чтобы пройти пиковые нагрузки.

"Есть два основных фактора, которые будут влиять на это: уровень вакцинации населения и то, насколько люди будут придерживаться противоэпидемических и профилактических требований, которые сейчас установлены для каждого уровня эпидемической опасности. Благодаря этим двум факторам мы можем адекватно пережить очередную волну подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и максимально ее сгладить", — говорит Кузин.

То, будет ли локдаун, зависит от прописанных в "карантинном" постановлении эпидемических показателей. На сегодняшний день в "красной" зоне только 5 регионов и с 23 октября добавится еще Сумская область.

"В зависимости от того, какие цифры будут регистрироваться у нас даже после введения "красной" зоны в этих областях, будет зависеть необходимость или отсутствие необходимости введения более широкого локдауна. Но пока об этом речь не идет. Министерство здравоохранения призывает максимально уделять внимание двум основным вещам: как можно быстрее вакцинироваться и придерживаться тех требований, установленных в отношении коронавирусной болезни", — добавил заместитель главы Минздрава.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, эпидемиолог рассказала, ждать ли украинцам локдауна на новогодние праздники.

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