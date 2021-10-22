Главный санврач ответил, планирует ли Минздрав вводить локдаун во всех регионах Украины

Украинцев призывают вакцинироваться против коронавируса, чтобы обезопасить себя от "Дельты".

В Украине коронавирус распространяется крайне активно, но Министерство здравоохранения пока не планирует вводить локдаун. Однако, чтобы пройти очередную волну коронавируса без строгих ограничений, важно вакцинироваться и соблюдать ограничения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью телеканалу "Дом".

"Пока это не проговаривают. Сейчас мы наблюдаем за этой ситуацией. Сейчас идет только о том, чтобы точечно, на уровне нескольких областей, устанавливать "красный" уровень эпидемической опасности", — сказал главный санврач.

Кузин уточнил, что введение локдауна провоцирует ряд факторов. Прежде всего, это "Дельта"-штам, из-за которого растет заболеваемость в Украине и Европе. По состоянию на сейчас, по словам Кузина, есть все возможности, чтобы пройти пиковые нагрузки.

"Есть два основных фактора, которые будут влиять на это: уровень вакцинации населения и то, насколько люди будут придерживаться противоэпидемических и профилактических требований, которые сейчас установлены для каждого уровня эпидемической опасности. Благодаря этим двум факторам мы можем адекватно пережить очередную волну подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и максимально ее сгладить", — говорит Кузин.

То, будет ли локдаун, зависит от прописанных в "карантинном" постановлении эпидемических показателей. На сегодняшний день в "красной" зоне только 5 регионов и с 23 октября добавится еще Сумская область.

"В зависимости от того, какие цифры будут регистрироваться у нас даже после введения "красной" зоны в этих областях, будет зависеть необходимость или отсутствие необходимости введения более широкого локдауна. Но пока об этом речь не идет. Министерство здравоохранения призывает максимально уделять внимание двум основным вещам: как можно быстрее вакцинироваться и придерживаться тех требований, установленных в отношении коронавирусной болезни", — добавил заместитель главы Минздрава.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, эпидемиолог рассказала, ждать ли украинцам локдауна на новогодние праздники.

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