Главный санврач страны рассказал, как будет работать общественный транспорт в "красных" регионах

По словам Кузина, уменьшение единиц транспорта не является эффективным.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, как в "красных" регионах будет работать общественный транспорт.

Также читайте В Минздраве рассказали, когда ждут пик заболеваемости коронавирусом в Украине

Об этом он говорил в интервью "РБК-Украина".

Так, по его словам, для регионов "красного" уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложено на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

"То есть по сути областные комиссии могут принимать решения о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но сейчас речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет. Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пробовали внедрять такие меры — они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в пределах одного автобуса, троллейбуса, трамвая", — объяснил Кузин.

Он добавил, что полная отмена также невозможна, так как от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

Напомним, с 23 сентября вся Украина уже перешла в "желтую" зону карантина. Как ранее сообщал главный санврач страны, в течение ближайших двух-трех недель четыре региона Украины могут перейти в "красную" зону. В то же время в Минздраве сообщили, что ожидают пик заболеваемости COVID-19 примерно в ноябре.

Украина в "желтой" зоне карантина: что изменится

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку