Главный санврач Украины рассказал, когда могут отменить ношение масок

По его словам, они являются эффективным профилактическим средством ко всей группе ОРВИ.

Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, что медицинские маски, скорее всего, будут оставаться с нами до последних дней преодоления пандемии в мире.

Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.

Так, на вопрос о возможности отмены ношения масок, Кузин ответил: "Маски будут оставаться еще достаточно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире".

Главный санврач добавил, что их ношение рекомендуется даже для вакцинированных от коронавируса людей.

"Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", — подчеркнул Кузин.

Напомним, ранее эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк заявила, что в Украине есть все предпосылки к серьезному ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом осенью. Люди выйдут из отпусков, дети пойдут в школу, с открытого воздуха все перейдут в закрытые помещения, добавятся сезонные острые респираторные инфекции, поэтому всплеска заболеваемости COVID-19 не избежать.

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