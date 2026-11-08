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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Главный вокзал Львова закроют: куда будут прибывать поезда

«Укрзализныця» сменила станцию прибытия и отправки поездов во Львове. Пассажирам, путешествующим по львовскому направлению, советуют планировать маршрут через станцию Подзамче.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Львовский ж/д вокзал

Львовский ж/д вокзал / © УНІАН

Пассажиров, которые сегодня, 8 ноября, путешествуют поездами львовского направления, ждут смены: вместо Главного вокзала воЛьвове поезда будут прибывать и отправляться со станции Подзамче.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

Поезда во Львове будут курсировать со станции Подзамче

«По техническим причинам наши поезда львовского направления будут сегодня прибывать и отправляться со станции Подзамче в центральной части Львова», — сообщили в «Укрзализныце».

Таким образом, пассажирам, планировавшим приехать на Главный вокзал или отправиться с него, нужно учесть временную смену станции. В компании объяснили, что проезд до главного вокзала будет закрыт на несколько часов из-за восстановительных работ.

«Извиняем за оперативные изменения и вынужденную задержку, уже догоняем и чиним», — добавили в «Укрзализныце».

Станция Подзамче расположена в центральной части Львова. Так что пассажирам, которые планируют путешествие в город или из него 8 ноября, следует заранее продумать маршрут до альтернативной станции и учесть дополнительное время на дорогу.

Напомним, недавно «Укрзализныця» объявила о запуске нового флагманского поезда № 51/52 «Ярослав Мудрый», который будет соединять Киев, Львов и польский Перемышль. Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин. Поезд назвали в честь первого пассажирского рейса, который в 1861 соединил Вену и Львов.

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