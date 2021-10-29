Главный врач института Амосова: Имеем уникальный опыт, когда женщины с сердечными болезнями становились матерями

Тимур Мирошниченко, Ирина Ванникова, Руслана Писанка в «Твоєму дні» встретились с главным врачом института Амосова.

Врач рассказал о единственном в Украине отделении, где помогают женщинам с сердечно-сосудистыми патологиями осуществить самую дорогую мечту - стать мамами.

В студии «Твого дня» на 1+1 Сергей Сиромаха, главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова встретился с ведущими Ириной Ванниковой, Русланой Писанкой, Тимуром Мирошниченко и поблагодарил всех, кто приобщился к благотворительной инициативе «Твоя мрія», главная цель которой – исцелить сердца будущим мамам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их малышам. Только за первые шесть дней благотворительного проекта «Твоя мрія» благодаря щедрости и неравнодушию украинцев был собран 1 миллион 25 тысяч гривен. Эти средства пошли на закупку двух немецких реанимационных боксов для новорожденных Lifetherm и двух специальных медицинских тумбочек в отделение «акушерская кардиология» в Институте Амосова. Сбор продолжается. Двигаемся к отметке 2 миллиона и больше до 15 декабря включительно.

«Мы видели много женщин, которые хотят быть здоровыми, которые хотят родить здорового ребенка. Девушки, которых уговаривали прервать беременность, благодаря поддержке врачей нашего отделения становились матерями. Это уникальный опыт. Да, некоторых из них мы должны были оперировать во время беременности, некоторым мы помогли родить в кардиохирургическом отделении. Но все они теперь счастливы. Мы показали нашему медицинскому сообществу, что, когда за работу берутся профессионалы, у которых есть необходимое оборудование – это возможно», – рассказал Сергей Сиромаха.

На прямом включении со студией «Твого дня» была молодая мама Елена Швыдка – недавно она родила сына Богданчика - именно благодаря программе «акушерская кардиология» в Институте Амосова, потому что у нее серьезные проблемы с сердцем.

«Сейчас и я, и ребенок чувствуем себя хорошо. Это была тяжелая беременность, но врачи меня всячески поддерживали, сделали все необходимое, чтобы я смогла выносить ребенка», - рассказала Елена, которая сейчас дома в Харькове. Но через три месяца молодая мама должна вернуться в больницу, где ей сделают операцию на сердце.

В Украине ежегодно более 20 тысяч женщин хотят родить ребенка и рискуют жизнью из-за болезней сердца. Отделение «акушерская кардиология» – единственное место в Украине для будущих мам, где им могут оказать реальную помощь. Оно достаточно новое – ему всего 7 лет. Однако в этом отделении не хватает оборудования и комплектации для интенсивной терапии. Потому сбор средств продолжается и дальше! Мы все вместе можем постараться собрать деньги на: СРАР-аппараты, чтобы новорожденные могли дышать полной грудью, шкаф для стерилизации медицинских инструментов, гинекологическое оборудование, хирургический аспиратор для безопасных операций и реанимации, ультрафиолетовую лампу, современные кровати и мебель для палат, а также лабораторию с симуляционным оборудованием и т.д.

«У нас большие планы. Новое оборудование поможет нам выхаживать ребенка в нашем институте, рядом с мамой, а не разлучать их на период лечения. Самые амбициозные планы – оборудовать в институте полноценный родзал. Сейчас мы готовы принимать 5-6 беременных одновременно, но вполне реально можем расшириться до полноценного отделения на 20-25 коек», – рассказывает Сиромаха.

Во время пандемии количество женщин с сердечно-сосудистыми патологиями значительно выросло. Недавно в институте было открыто новое отделение именно для пациентов, кому ковид дал осложнение на сердце. Поэтому этот вопрос стал еще более болезненным.

Напомним, «Твій день» совместно с благотворительным фондом «Крона» и компанией «Нико Мегаполис» запустили благотворительную инициативу «Твоя мрія», главный благотворительный подарок которой – новенький итальянский красный автомобиль со стеклянной крышей! Шанс получить машину можно, если помочь тем, кто в этом очень нуждается: мамам и новорожденным с болезнями сердца. Нужно только внести благотворительный взнос от 200 гривен и более на сайте mriya.1plus1.ua . Сбор средств продлится до 15 декабря включительно. Победитель будет объявлен в прямом эфире шоу «Твій день» на 1+1.

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