Главред "Экономической правды", задержанный ТЦК, присоединяется к рядам ВСУ

Денков сообщил, что "поладил" с ТЦК и вскоре присоединится к подразделению, в которое хотел попасть раньше.

Главный редактор "Экономической правды" (сайт, входящий в состав "Украинской правды") Дмитрий Денков, которого в Одесской области почти на сутки задержали сотрудники ТЦК, присоединяется к рядам ВСУ.

Об этом сообщил сам журналист на своей странице в Facebook.

Денков заявил, что нашел общий язык с местным ТЦК и должен присоединиться к тому подразделению, к которому планировал ранее.

"Друзья, очень спасибо за поддержку. Я еще никогда подобного не чувствовал. Со мной все хорошо, мы поладили с Белгород-Днестровским ТЦК и я скоро присоединюсь к подразделению, к которому хотел еще к этому инциденту. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант", – рассказал Дмитрий Денков.

Напомним, главный редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков около суток находился без связи после задержания сотрудниками ТЦК в Белгород-Днестровском Одесской области. О том, что журналиста задержал ТЦК, стало известно только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск.

Одесский областной ТЦК и СП информацию не комментировал.

Ранее сообщалось, что в Одесском ТЦК действовала многомиллионная схема заработка на уклонистах.

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