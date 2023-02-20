Главу Черкасской епархии УПЦ МП будут судить за популяризацию кремлевского режима (фото)

Главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата СБУ сообщила о подозрении. Его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни, за что грозит от 3 до 8 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По сообщению силовиков, митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Кроме того, установлено, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы по пропагандистским сайтам РПЦ. В публикациях представители страны-агрессорки навязывали идеи "рашизма" и популяризировали кремлевский режим. Тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной розни.



Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:

компьютерная техника и мобильные телефоны;

сетевое хранилище данных и внешний накопитель;

печатные материалы, подтверждающие преступные действия.

Главе Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других причастных по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, перед судом предстанет митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан, которому вручили подозрение. Он публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

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