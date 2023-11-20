Главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя подозревают в завладении 62 млн грн из бюджета

В преступной схеме действовали 6 участников, средства вывели за границу и разделили между собой.

В понедельник, 20 ноября, Кабмин уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору. Вероятной причиной стало подозрение в завладении бюджетными средствами на сумму более 62 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Отмечается, что в совершении преступлений подозреваются члены организованной группы в составе 6 человек. В ходе досудебного расследования установлено, что руководство Госспецсвязи, злоупотребляя служебным положением и действуя в составе организованной группы, завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 62 млн. грн.

"В 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем закупки определена компания подконтрольная организатору преступной организации, которая поставила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы", относящееся к сфере Госспецсвязи, по завышенной стоимости", — говорится в сообщении.

В САП установили, что по условиям договоров государственное общество перечислило в 2021-2022 годах более 285 млн. грн. Однако реальная стоимость покупки, которую компания приобрела у иностранного производителя, составила 223 млн. грн. Разницу этих средств участники преступной схемы вывели на счета подконтрольных компаний за границей с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

В НАБУ добавили, что дело квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. За это предусмотрено от семи до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 20 ноября Кабинет министров уволил с должности главы Госспецсвязи Юрия Щиголя. Временно возложено исполнение обязанностей руководителя этого ведомства на Дмитрия Маковского.

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