Главу Харьковского облсовета, подозреваемого во взяточничестве, отправили в отставку

За увольнение председателя облсовета голосовали тайно, а после — выбрали новую руководительницу.
Главу Харьковского областного совета отправили в отставку. Артура Товмасян, который попал в коррупционный скандал, уволили на внеочередной сессии.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.
За увольнение голосовали тайно, а после — выбрали новую руководительницу. Представители политических партий выдвинули только одного кандидата — Татьяну Егорову-Луценко от "Слуг народа".
Чиновника подозревают в вымогательстве миллионного взятки от директора коммунального предприятия. Вроде, за эти деньги Товмасян и его заместитель обещали оставить мужчину в должности.
Подозреваемый чиновник своей вины не признает и сейчас ходит на свободе, потому что за него внесли залог.