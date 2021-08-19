Главу Харьковского облсовета, подозреваемого во взяточничестве, отправили в отставку

Главу Харьковского облсовета, подозреваемого во взяточничестве, отправили в отставку

За увольнение председателя облсовета голосовали тайно, а после — выбрали новую руководительницу.

Главу Харьковского областного совета отправили в отставку. Артура Товмасян, который попал в коррупционный скандал, уволили на внеочередной сессии.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

За увольнение голосовали тайно, а после — выбрали новую руководительницу. Представители политических партий выдвинули только одного кандидата — Татьяну Егорову-Луценко от "Слуг народа".

Чиновника подозревают в вымогательстве миллионного взятки от директора коммунального предприятия. Вроде, за эти деньги Товмасян и его заместитель обещали оставить мужчину в должности.

Подозреваемый чиновник своей вины не признает и сейчас ходит на свободе, потому что за него внесли залог.

Новости Украины: главу Харьковского облсовета обвиняют во взяточничестве

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