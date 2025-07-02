Глава УПЦ МП Онуфрий / © УНИАН

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Украина лишила гражданства главы УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия (Березовского).

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба СБУ.

«По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, больше известного как деятель УПЦ (МП) Онуфрий», — говорится в сообщении.

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© СБУ

По информации СБУ, Онуфрий добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. О наличии российского паспорта иерарх не сообщил уполномоченным органам власти Украины. В то же время, после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина Украины.

Отметим, что это первое столь громкое решение против высшего церковного иерарха УПЦ МП в Украине за годы войны.

В СБУ напомнили, что Онуфрий по-прежнему поддерживает связь с Московской патриархией. Также он противодействовал получению канонической независимости Украинской церкви от Московского патриархата (очевидно, речь идет о событиях конца 2018-начала 2019 года, когда Украинская церковь боролась за Томос об автокефалии).

«Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла (Гундяева)», — отметили в СБУ.

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В ведомстве напомнили, что именно Z-патриарх Кирилл «благословляет» вооруженную агрессию РФ и оправдывает преступления окупантов, а также подстрекает россиян к геноциду украинского народа.

Напомним, что в Черкассах суд освободил из-под ареста скандального митрополита УПЦ МП Феодосия, в епархии которого нашли пророссийскую пропагандистскую литературу.