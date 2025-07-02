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Главу УПЦ МП Онуфрия лишили украинского гражданства — громкие детали от СБУ
Президент Зеленский лишил украинского гражданства главы УПЦ (МП) митрополита Онуфрия.
Украина лишила гражданства главы УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия (Березовского).
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба СБУ.
«По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, больше известного как деятель УПЦ (МП) Онуфрий», — говорится в сообщении.
По информации СБУ, Онуфрий добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. О наличии российского паспорта иерарх не сообщил уполномоченным органам власти Украины. В то же время, после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина Украины.
Отметим, что это первое столь громкое решение против высшего церковного иерарха УПЦ МП в Украине за годы войны.
В СБУ напомнили, что Онуфрий по-прежнему поддерживает связь с Московской патриархией. Также он противодействовал получению канонической независимости Украинской церкви от Московского патриархата (очевидно, речь идет о событиях конца 2018-начала 2019 года, когда Украинская церковь боролась за Томос об автокефалии).
«Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла (Гундяева)», — отметили в СБУ.
В ведомстве напомнили, что именно Z-патриарх Кирилл «благословляет» вооруженную агрессию РФ и оправдывает преступления окупантов, а также подстрекает россиян к геноциду украинского народа.
Напомним, что в Черкассах суд освободил из-под ареста скандального митрополита УПЦ МП Феодосия, в епархии которого нашли пророссийскую пропагандистскую литературу.