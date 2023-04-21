Главы двух закарпатских громад хотят выступить заказчиками курорта «Свидовец»

На Закарпатье в поселке Ясиня прошел Круглый стол, посвященный горнолыжному курорту «Свидовец», на котором обсуждались преимущества и проблемы строительства туристического комплекса. В дискуссии приняли участие представители местных властей и общественности, а также экологи и экономисты.

В частности, председатель Ясинянской ОТГ Андрей Делятинчук отметил, что уже более пяти лет жители громады стремятся реализовать на своей территории крупный инвестиционный проект, который должен создать 30-40 тыс рабочих мест и обеспечить регулярные налоговые поступления в местные бюджеты. Но из-за судебных проволочек с местными предпринимателями-лесозаготовителями и протестами экоактивистов дело до сих пор не задвигалось с места.

«Все суды подтвердили законность строительства курорта, теперь необходимо, чтобы кто-то выступил заказчиком проекта. Призываем Закарпатскую областную администрацию передать громаде право быть заказчиком проектной документации. Мы готовы прислушиваться к каждому и реализовать проект с учетом всех экологических норм. Кстати, экоактивисты были приглашены, но не пришли. Для нас это не просто вопрос инвестиций. Это решение сразу нескольких очень серьезных проблем. Во-первых, курорт создаст от 30 до 40 тысяч рабочих мест для жителей Закарпатья. Во-вторых, обеспечит миллионные поступления в местные бюджеты. Например, бюджет села Поляницы после появления курорта вырос в 300 раз. За это время из села никто не уехал за границу на заработки. Земля, ранее приватизированная жителями, стала ценным капиталом – ее стоимость выросла в сотни раз. Люди открыли гостиницы, зеленые усадьбы, рестораны, магазины, достопримечательности, предприятия сферы услуг. До полномасштабной войны курорт посещало более миллиона туристов в год, треть из которых – из-за границы. Кроме того, реализация проекта значительно улучшит инфраструктуру края, ведь предполагает создание централизованной системы водоснабжения, строительство дорог и т.п. за счет инвесторов. Общая ожидаемая сумма инвестиций – 2 миллиарда долларов, инвестор будет проходить открытый конкурс", — отметил глава Ясинянской ОТГ.

Вместе с тем заведующий кафедрой физической географии и рационального природопользования Ужгородского национального университета Степан Поп, который вместе с другими специалистами разрабатывал отчет по оценке влияния проекта на окружающую среду, подчеркнул, что со строительством курорта вырубка лесов уменьшится, а не увеличится, как утверждают активисты.

Для строительства «Свидовца» необходимо проведение ежегодных вырубок на площадях 35-38 га в пределах территорий, где ведутся рубки главного пользования (промышленная лесозаготовка), в течение 12 лет. Планируемая площадь рубок будет составлять не более 6% от ежегодных в Чернотынском, Довжанском, Станиславском и Свидовецком лесничествах. Для обеспечения соблюдения требований природоохранного законодательства органами исполнительной власти Закарпатья заказан Отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Для разработки отчета по ОВД привлечено более 30 высококвалифицированных отечественных ученых разной профессиональной специализации. Начало каких-либо строительных работ не может предшествовать обнародованию Отчета, его общественным обсуждениям и согласованию Минсреды. Проектируемая застройка курорта не затрагивает объекты природно-заповедного фонда местного, регионального и общегосударственного значения согласно официальному реестру. Застройки Свидовецкого хребта не будет. Туристическая инфраструктура будет размещена на территориях окрестных сел", – рассказал Степан Поп.

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