Главы МИД Германии и Франции хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу

В Германии и Франции надеются на поддержку других участников нормандской встречи.
Германия и Франция хотят провести нормандскую встречу министров иностранных дел в кратчайшие сроки. Также дипломаты надеются на поддержку их предложения и других участников нормандского формата.
Об этом сообщили во время совместнойпресс-конференции главы немецкого и французского МИД.
"Я считаю, что нормандский формат не подлежит сомнению. Поэтому я повторяю, что наше общее (с Германией, -ред.) намерение инициировать проведение как можно скорее встречи на министерском уровне с нашими украинскими и российскими коллегами в нормандском формате на основе Минских договоренностей", — сказал глава французского МИД Ле Дриан.
Он также надеется, что предложение проведения нормандской встречи как можно скорее на уровне глав МИД будет поддержано и другими участниками.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что они будут работать над новой полноценной встречей министров иностранных дел "нормандского формата".
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