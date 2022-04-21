Глазурь для паски: 11 уловок для идеального приготовления

Приготовление паски завершается оформлением глазурью. Лайфхаки, как сделать глазурь идеальной, в материале ТСН.ua
Пасха – основное блюдо праздника Воскресенья Христова. Обычно ее покрывают глазурью. Приготовление глазури для кулича не сложный процесс, но нужно учитывать нюансы.
Рассказываем, что нужно сделать, чтобы глазурь на пасхе была идеальной.
- Для глазури лучше использовать сахарную пудру, а не сахар.
- Чтобы глазурь крепко держалась и не стекала, она должна обладать консистенцией сметаны.
- Если все же она получилась слишком жидкой, можно ее загустить, добавив 1 ст.л. сахарной пудры. Если наоборот, глазурь кажется слишком густой, можно добавить в массу чайную ложку молока или даже воды.
- Чтобы глазурь равномерно легла на поверхность кулича, перед тем, как нанести глазурь, обмажьте верхнюю часть паски джемом. Тогда поверхность будет гладкой и блестящей.
- Глазурь лучше наносить слоями. Сначала один слой, после того, как он высохнет, следующий.
- Для взбития белковой глазури используйте охлажденные яйца и сухой миксер.
- Чтобы убрать пузырьки воздуха из глазури, просто перед покрытием пропустите готовую глазурь через ситечко.
- Белковую глазурь наносите на кулич сразу после ее приготовления, но не когда еще кулич горячий. Для нанесения глазури нужно подождать пока кулич остынет.
- Наносить глазурь на кулич можно силиконовой кисточкой. Можно погрузить изделие в миску с глазурью. Можно полить кулич сверху глазурью, предварительно поставив ее на решетку.
- Чтобы паска выглядел ярче, к белой глазури можно добавить пищевые красители.
- Если глазурь шоколадная, после ее нанесения, выпечку нужно поставить в холодильник для лучшего застывания глазури.
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