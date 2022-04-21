Глазурь для паски: 11 уловок для идеального приготовления

Глазурь для паски: 11 уловок для идеального приготовления

Приготовление паски завершается оформлением глазурью. Лайфхаки, как сделать глазурь идеальной, в материале ТСН.ua

Пасха – основное блюдо праздника Воскресенья Христова. Обычно ее покрывают глазурью. Приготовление глазури для кулича не сложный процесс, но нужно учитывать нюансы.

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы глазурь на пасхе была идеальной.

Для глазури лучше использовать сахарную пудру, а не сахар. Чтобы глазурь крепко держалась и не стекала, она должна обладать консистенцией сметаны. Если все же она получилась слишком жидкой, можно ее загустить, добавив 1 ст.л. сахарной пудры. Если наоборот, глазурь кажется слишком густой, можно добавить в массу чайную ложку молока или даже воды. Чтобы глазурь равномерно легла на поверхность кулича, перед тем, как нанести глазурь, обмажьте верхнюю часть паски джемом. Тогда поверхность будет гладкой и блестящей. Глазурь лучше наносить слоями. Сначала один слой, после того, как он высохнет, следующий. Для взбития белковой глазури используйте охлажденные яйца и сухой миксер. Чтобы убрать пузырьки воздуха из глазури, просто перед покрытием пропустите готовую глазурь через ситечко. Белковую глазурь наносите на кулич сразу после ее приготовления, но не когда еще кулич горячий. Для нанесения глазури нужно подождать пока кулич остынет. Наносить глазурь на кулич можно силиконовой кисточкой. Можно погрузить изделие в миску с глазурью. Можно полить кулич сверху глазурью, предварительно поставив ее на решетку. Чтобы паска выглядел ярче, к белой глазури можно добавить пищевые красители. Если глазурь шоколадная, после ее нанесения, выпечку нужно поставить в холодильник для лучшего застывания глазури.

Читайте также:



