Глицерин: эффективные советы по применению в домашнем хозяйстве

Как использовать глицерин для уборки, чтобы вывести пятна, для кожи, против запотевания окон в авто, читайте в материале ТСН.ua

Применение глицерина в косметологии для ухода за кожей

Чаще всего, когда вспоминают глицерин, речь идет о его применении в косметологии, где он играет очень важную роль, поскольку является той смягчающей добавкой, которая содержится в мыле, гелях для душа, антисептических средствах. Глицерин является мощным увлажняющим средством, который имеет много полезных свойств. Он способен адсорбировать молекулы воды из воздуха и связывать их в верхних дермальных слоях кожи, что обеспечивает глубокое увлажнение в течение 24 часов. Глицерин также укрепляет защитный барьер кожи, облегчает процесс отшелушивания мертвых клеток и обладает антибактериальными и антисептическими свойствами.

Благодаря увлажняющим свойствам, глицерин добавляется к различным средствам по уходу, таким как кремы, лосьоны, маски и средства для умывания, которые помогает поддерживать кожу здоровой, увлажненной и эластичной.

Однако, немногие знают, что глицерин может быть использован не только для ухода за кожей, но и в различных сферах быта. Рассказываем о различных способах использования глицерина в домашних условиях.

Как используют глицерин в быту

Глицерин как пятновыводитель

Глицерин может быть использован для удаления различных типов пятна. Большинство пятен выводится путем нанесения глицерина на пятно. Оставьте так на несколько минут, а затем удалите загрязнение из ткани.

Пятна от спиртных напитков, соков, ягод, чая, кофе выводятся глицерином, подогретым до 50°. После нанесения состава на пятна их слегка протирают. Затем вещи стирают в теплой воде вручную.

От ягодных пятен спасаются глицерином, смешанным с яичным желтком. Раствор нанесите на проблемную зону. Через пару часов удалите влажной губкой.

Следы от шоколада удаляют по той же технологии, соединив в равных объемах глицерин, воду и поваренную соль.

Использование глицерина для смягчения одежды, полотенец, трикотажа

Некоторые вещи после очистки или стирки становятся грубыми на ощупь. Глицерин поможет вернуть им мягкость.

Для этого после стирки подержите вещи 20 минут в емкости с водным раствором глицерина. Достаточно 5 г средства на 3 литра воды. Для большего эффекта можно прополоскать их в аммиачном растворе из расчета 1 ч. ложка нашатырного спирта на 1 л воды. Выжмите и просушите, белье станет мягким и нежным.

Глицерин поможет холодильнику

А именно приведет к порядку уплотнительную резинку холодильника. Именно от нее зависит плотность прилипания дверцы холодильника. Со временем упругость прилипания уменьшается, а открытая дверца ведет к порче продуктов, проблем с мотором. Поэтому, помыв холодильник, протрите резинку глицерином, это придаст ей упругость.

Применение глицерина для кожи

При появлении потертостей на кожаной мебели обработайте их глицерином. После нескольких процедур качество мебели улучшится, вернется свежий вид, износ станет менее заметным.

Предметы из натуральной кожи – куртки, сумки очищают от пятен химическими веществами. От них кожа становится грубой, теряет блеск. Чтобы вернуть мягкость, обработайте кожаные вещи после обработки химией глицерином. Такая процедура обезопасит вещь от трещин, сохранит мягкость и блеск.

Глицерин для уборки, в борьбе с пылью

С помощью глицерина можно легко сделать помещение идеально чистым.

Для мытья полов добавьте пару ложек глицерина к воде и помойте пол обычным способом. Любое покрытие засверкает как новое.

Отлично работает глицерин против пыли. На лакированную и полированную мебель, зеркальные поверхности долгое время не будет садиться пыль, если ее потереть салфеткой, смоченной глицерином.

Также глицерин может быть использован для очистки окон. Просто смешайте глицерин с водой в соотношении 1:1 и нанесите на стекло. Затем протрите окно мягкой тканью или газетой, и вы получите безупречно чистое стекло без разводов.

Глицерин против запотевания окон в авто

Если вы сталкиваетесь с проблемой запотевания окон авто, попробуйте использовать глицерин. Растворите глицерин в воде (соотношение 1:10) и нанесите на внутреннюю сторону окна автомобиля. Это поможет предотвратить запотевание и поддерживает чистоту окон.

Читайте также: