Global Teacher Prize Ukraine 2023 продолжает собирать истории об украинском учительстве военного времени

Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine, отмечающая с 2017 года учителей, продолжает собирать истории о преданной работе педагогов во время полномасштабной войны. Некоторые из этих историй украинцы увидят в эфире национального телемарафона 7 октября.

После первых месяцев большого сопротивления украинских Сил обороны в 2022-м организатор Global Teacher Prize Ukraine, общественный союз "Освіторія", адаптировал формат премии к новым условиям и вместо определения финалистов и победителей начал собирать истории учителей, чей профессиональный опыт и работа с детьми олицетворяют украинское учительство военного времени.

Сбор таких историй в рамках нынешней премии продолжается. "Освiторiя" уже получила несколько сотен историй педагогов, которые боролись с оккупантами за украинское образование, изобретают инновационные форматы обучения, отстраивают образование на освобожденных землях, держат тыл и психологически поддерживают учеников и их семьи.

Рассказать историю учителя можно до 1 сентября на сайте премии . Заполнить форму может как сам учитель, так и его коллеги, ученики или родители — ограничений нет.

"Крайне важно, чтобы все подвиги наших учителей были услышаны, ни один не потерялся. Поэтому в этом году мы продолжим рассказывать истории учителей, заслуживающих всех существующих наград, вклад которых невозможно сравнить или оценить. Их путь и опыт должны быть заметны. Таким образом, мы стремимся выразить учителям свою благодарность и отметить важность их труда", — говорит Зоя Литвин, глава союза "Освіторія" и основательница премии Global Teacher Prize Ukraine.

Куратором премии неизменно уже в седьмой раз является Наталья Мосейчук, телеведущая 1+1 и педагог по образованию, которая в Global Teacher Prize Ukraine в своей категории "Выбор сердцем" благодарит учителей, работающих с детьми в больницах.

7 октября в эфире национального телемарафона Global Teacher Prize Ukraine расскажет истории учителей, чтобы таким образом выразить им благодарность, отметить важность их труда и вдохновить новые свершения.

Часть собранных историй учителей также будут представлены на онлайн-платформе на сайтах globalteacherprize.org.ua и osvitoria.media, а также на площадках медиапартнера – группы 1+1 media, в том числе на новостных сайтах ТСН.ua, УНИАН. К тому же, на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Информационная справка

Global Teacher Prize Ukraine – ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только относительно своих учеников, но и общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальная премия была основана в 2017 году ГС "Освіторія" после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation. В этом году премия во второй раз будет отмечать героев образовательного фронта, борющихся за будущее для украинских детей. Больше на сайте: https://globalteacherprize.org.ua/ .

"Освіторія" — неприбыльный общественный союз, который с 2013 года помогает реформировать и развивать образование в Украине. Больше на сайте: https://osvitoria.org/ .

В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу ГС "Освіторія" по адресу: pr@osvitoria.org .