"Глобальное потепление добралось": где зафиксировали самую высокую и низкую температуру в Херсонской области в 2021 году

"Глобальное потепление добралось": где зафиксировали самую высокую и низкую температуру в Херсонской области в 2021 году

Зима продолжает удивлять температурными рекордами.

Средняя областная годовая температура воздуха в Херсонской области в 2021 году составила 11,2° тепла, что на 0,2° выше климатической нормы (1991-2020 гг.). Подобный среднегодовой температурный режим отмечался в 1999, 2002 и 2008 годах.

Об этом сообщает Херсонский областной центр гидрометеорологии.

В частности, самая высокая температура воздуха в области в 2021 году фиксировалась метеорологической станцией Аскания-Нова 20 июля – 37,2° тепла. Самая низкая температура воздуха в области в 2021 году была отмечена метеостанцией Большая Александровка 20 января – 21,3° мороза.

ТСН.ua

В Рождество, 7 января, в Херсоне солнечно и ясно. Температура воздуха составляет +4. Однако, не все херсонцы радуются солнышку, некоторые ждали снег и мороз.

“Глобальное потепление добралось до нас незаметно. На праздники хочется снега, мороза, на санях… А вышел на улицу – зимой зеленая трава. Вчера вообще +10 было. Настоящий апрель”, – говорит жительница Светлана.

“На улице – красота. Мы с малышами уже 2 часа находимся на детской площадке”, — поделилась мать двоих детей Ксения.

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Ранее стало известно, что по данным наблюдений метеостанции Обсерватории 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

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