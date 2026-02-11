Glovo массово списала десятки тысяч на чай курьерам: что говорят в компании

Масштабный сбой в Glovo / © depositphotos.com

В среду, 11 февраля, в соцсетях клиенты сервиса доставки Glovo сообщили о некорректном списании крупных сумм чаевых курьерам — речь идет о тысячах, а то и десятках тысяч гривен с каждого клиента.

ТСН.ua выяснял, что произошло.

Пользователь Threads bagatogranna_ опубликовала сообщение со скриншотом заказа, на котором видно, что приложение списало 5175 гривен чаевых.

«Glovo списывает 5к курьеру на чаевые (которых не было в чеке перед оплатой). Поддержка возвращает тысячу и говорит, что больше не может вернуть», — говорится в сообщении.

Пользователь связалась с компанией, однако ей ответили, что деньги можно вернуть только на бонусный счет «Глово».

«Когда я оплачивала, там была нормальная сумма 1к+. Сумма 6к была снята через час после получения заказа!» — добавила та же пользовательница с ником bagatogranna

Другие пользователи сообщают об аналогичных случаях.

Так, один из комментариев посетовал, что потерял 10 тысяч грн.

Мужчина с никнеймом ye.the.cute рассказал, что ему «чай» курьерам обошелся в 11 055 грн.

Почти все пользователи сообщили, что в службе поддержки им предложили частичный возврат средств или бонусы в приложении на будущие заказы, но категорически отказались вернуть всю утраченную сумму на банковскую карту.

Что говорят курьеры

В комментарии к постам пришли курьеры компании и объяснили, что эти деньги они себе не оставят в любом случае.

Что говорят в компании Glovo

В компании объяснили, что был зафиксирован технический сбой в работе платформы, из-за которого у части пользователей в разных странах была некорректно списана сумма чаевых для курьеров. «Глово» уверяет, что все излишне списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме.

«Мы обязательно сообщим о полном разрешении ситуации и завершении процесса возврата средств», — подчеркнули в компании.

В Сети тем временем уже начали создавать остроумные мемы на этот счет.

