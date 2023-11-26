Глупость или вражеская ИПСО: нардепка Безуглая призвала отправить Залужного в отставку, соцсети кипят

Безуглая призвала уволить Залужного, потому что у него якобы нет никакого плана на войну.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла снова накинулась с критикой на главнокомандующего ВСУ. В этот раз она призвала отправить в отставку Валерия Залужного.

Об этом она написала в Facebook.

Безуглая пожаловалась, что "военное руководство" якобы не имеет плана войны на 2024 год.

"Да, Главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс граждан в месяц", – говорит Безугла.

По ее словам, эта проблема была еще летом как на заседаниях Ставки, так и в парламенте при планировании бюджета на 2024 год.

"Как вы видите войну? Почему создание бригады, а не доукомплектование существующих? Сколько будет стоить бригада, новая бригада? Это еще новые штабы, связанные с боевыми подразделениями? Или закладывать средства под ротацию и демобилизацию? Что с учебой? Что с ротациями? Почему в 2024 году не заложена закупка турникетов вообще, например? Вы понимаете, что один погибший стоит государству 15 млн грн, а турникет типа САТ – в 10 тыс раз меньше? Кроме трагедии гибели как таковой", — отмечает нардепка.

По ее мнению, если у военного руководства нет задумки на 2024 год, "а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без всякого предложения по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно пойти".

Вражеская ИПСО?

Аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm назвали сообщение Безуглой имеющим "признаки спланированной ИПСО в интересах определенных политических групп и играющей на руку стране-агрессору РФ".

По мнению аналитиков, критика Безуглой в адрес главкома подрывает морально-психологическое состояние украинских военных.

"Такие действия со стороны политики становятся основой для слухов о "расколе украинского общества" и якобы о сопротивлении политической верхушки и армии. Эти действия также вкладываются в канву подрывной деятельности РФ на Западе с целью срыва поставок вооружения и финансовой помощи Украине", — считают в InformNapalm.

В сообществе напомнили, что никто из командиров ВСУ, включая Главнокомандующего, не должен докладывать Марьяне Безуглой о стратегических планах, потому что она всего лишь заместитель председателя Комитета и не участвует в Ставке Верховного Главнокомандующего.

"Ее действия периода полномасштабного вторжения указывают, что ей не только нельзя доверять какие-то военные планы, но и напротив – ее нужно как можно дальше держать от армии и разведки, потому что она методично и целенаправленно ведет подрывную деятельность, которая расшатывает устойчивость украинской армии и Украины в целом в условиях войны", — подытожили в InformNapalm.

Похожее мнение высказала и украинская журналистка Анна Молчанова.

Украинцы возмущены: что пишут Безуглой в соцсетях

Такое предложение Безуглой вызвало бурную реакцию украинцев в соцсетях.

Украинская писательница Оксана Мороз напомнила Безуглой, что слова нардепки оказывают разрушительное влияние на информационное пространство страны.

В Сети предположили, что Безугла – украинский аналог Жириновского, то есть политик – задача которого постоянно провоцировать разные скандалы.

Нардепцы напомнили, что у Залужного безусловное доверие от украинцев.

Некоторые пользователи были еще более радикальными с критикой.

А политологи в это время придумали новый "термин".

И, конечно, как здесь без новых мемов.