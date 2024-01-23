Глушит российские FPV-дроны: украинские разработчики создали окопный РЭБ

Система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850–940 МГц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым.

Участники кластера Brave разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Об этом написал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Как отмечается, система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850–940 МГц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым. Радиус работы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона – 3 000 м. Система быстро начинает работать после включения, ей для этого требуется не более 0,5 секунды.

"Оборудование уже активно используют украинские военные. Они называют AD Counter FPV одним из самых качественных портативных РЭБ. Одно из преимуществ системы — она легкая, без аккумулятора весит 3 кг, а еще у нее есть тренога, поэтому ее удобно устанавливать на машины", — отметил Михаил Федоров.

По запросу военных разработчики создали еще одну модификацию AD Counter FPV – в форме рюкзака. Ее также активно используют военные, она зарекомендовала себя как незаменимая вещь.

Окопный РЭБ, глушащий российские FPV-дроны / Фото: Михаил Федоров / Facebook

"Усиливаем военных и сохраняем их жизнь классными разработками. Также есть идея? Подавайтесь на Brave1, получайте грант и присоединяйтесь к поддержке Сил обороны", — добавил министр цифровой трансформации.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев присоединяться к проекту "Народный дрон" – инженерному курсу, который учит, как собрать дома 7-дюймовый FPV-дрон.