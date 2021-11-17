Гнал и не останавливался: в Харькове на "зебре" водитель сбил ребенка (видео)

Водитель даже не притормозил перед пешеходным переходом.

В Харькове произошло очередное ДТП с участием пешехода. Водитель не притормозил перед пешеходным переходом и сбил мальчика, который как раз переходил дорогу.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".

ДТП произошло на улице Пушкинской в Харькове на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу. Его пропустили несколько авто, тогда как один, не тормозя, влетел в мальчика.

По словам очевидцев, пострадавший ребенок смог подняться на ноги.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Жесть!

Вот куда оно ехало, мразь.

Машины остановились, а оно улетает.

Да что такое с Харьковом. Неужели входит в привычку?

Задолбали людей сбивать.

Напомним, что в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в вод внедорожника Land Cruiser сбил двух переходивших дорогу 13-летних подростков.

Читайте также: