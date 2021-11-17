Гнал и не останавливался: в Харькове на "зебре" водитель сбил ребенка (видео)

Водитель даже не притормозил перед пешеходным переходом.
В Харькове произошло очередное ДТП с участием пешехода. Водитель не притормозил перед пешеходным переходом и сбил мальчика, который как раз переходил дорогу.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".
ДТП произошло на улице Пушкинской в Харькове на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу. Его пропустили несколько авто, тогда как один, не тормозя, влетел в мальчика.
По словам очевидцев, пострадавший ребенок смог подняться на ноги.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Жесть!
- Вот куда оно ехало, мразь.
- Машины остановились, а оно улетает.
- Да что такое с Харьковом. Неужели входит в привычку?
- Задолбали людей сбивать.
Напомним, что в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в вод внедорожника Land Cruiser сбил двух переходивших дорогу 13-летних подростков.
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