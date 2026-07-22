Гнатов жестко ответил Лубинцу из-за заявления о массовых нарушениях во время мобилизации

Гнатов о нарушениях во время мобилизации / © Владимир Зеленский

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Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов подверг критике заявление Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца относительно того, что 90% случаев призыва происходят с нарушением прав граждан.

Об этом чиновник сообщил в интервью «24 Каналу».

Гнатов возразил заявлению Лубинца о количестве нарушений во время мобилизации

По словам Гнатова, объявленная омбудсменом статистика не соответствует реальным масштабам обращений, учитывая ежедневное количество мобилизованных.

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«Я не знаю, какой статистикой руководствовался омбудсмен. Если это какие-то официальные данные, я обращусь сегодня гарантированно в Офис омбудсмена для того, чтобы их получить и проработать», — сказал экс-начальник Генштаба.

Андрей Гнатов отметил, что при ежедневном призыве более 1000 человек озвученные омбудсменом показатели означали бы поступление 700–800 официальных жалоб каждый день.

Тем не менее он признал наличие отдельных инцидентов. Гнатов пояснил, что конфликты при мобилизации возникают в случае нарушений с обеих сторон.

«Есть случаи, конечно. Есть нарушения какого-либо правила. Но, как правило, оно возникает тогда, когда и гражданин, к которому обращаются сотрудники полиции или территориальных центров комплектования, тоже начинает нарушать».

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Комментируя общественный резонанс вокруг недавних событий во Львове, Гнатов заявил, что это активные попытки врага дестабилизировать ситуацию в стране через медиапространство.

«Я уже вам говорил о том, что производится мощная информационно-психологическая операция противником. И любой негативный факт, любое негативное сообщение, попадающее в сеть, попадает в СМИ, оно стократно раздувается», — утверждает военный.

В то же время, Гнатов согласился с тем, что мобилизацию в Украине нужно усовершенствовать. Он добавил, что лично подает предложения по урегулированию этого вопроса.

Лубинец рассказал, почему бойцы идут в СОЧ

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал отсутствие ротаций одной из главных причин, по которым украинские военные решаются на самовольное оставление части.

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Хотя по приказу бойцы не должны находиться на передовой более 60 суток, на практике этот срок регулярно превышается: известны случаи, когда защитники оставались на линии фронта более года, как военнослужащий с позывным «Вітер», который непрерывно пробыл на позициях 471 день.

По словам Уполномоченного по правам человека, долгое отсутствие замены иногда имеет объективные причины, в частности, недостаток личного состава. Но это не решает проблемы, ведь бойцов после тяжелых месяцев на передовой снова отправляют на фронт без разъяснений сроков пребывания.

В таких условиях даже опытные и мотивированные воины принимают решение о СОЧ, чтобы снова не проходить этот ад.

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