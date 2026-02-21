Гнездятся в норах хищных животных: в Одесской области заметили стаю уникальных птиц

Галагаз. Фото: DickDaniels/CC BY-SA 3.0

В национальном природном парке «Тузловские лиманы» зафиксировали больших пестрых уток — галагазов. Сейчас к завершению идет их зимовка.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, который также обнародовал видео с птицами.

С декабря галагазы находились в парке тысячными стаями. С приближением весны птицы постепенно будут покидать лиманы и разлетаться по прибрежным водоемам Причерноморья в поисках мест для гнездования.

Галагази / © Facebook/Иван Русев

Галагаз евразийский (Tadorna tadorna) — водоплавающая птица семейства утиных, типичный вид рода Tadorna. В Украине это гнездовой, перелетный и зимующий вид приморских регионов; в других областях встречается изредка. Относится к охотничьим птицам.

Это довольно крупная утка: масса тела — 0,9-1,6 кг, длина — 58-71 см, размах крыльев — до 123 см. Птицу легко узнать по контрастной окраске. У самца в брачном наряде голова и верх шеи черные с металлическим зеленым отливом, через грудь проходит каштаново-рыжее кольцо, «зеркальце» на крыльях — зеленое, клюв красный с характерным выростом. Самка подобна самцу во внебрачном оперении, без выраженного отлива.

Галагазы гнездятся преимущественно в норах хищных млекопитающих — корсаков, барсуков, сурков, иногда в береговых обрывах. В кладке обычно 8-9 яиц, которые насиживает самка около месяца. Молодые птицы покидают гнездо самостоятельно, а полного развития достигают примерно через два месяца. Половую зрелость галагазы приобретают на втором году жизни.

Вид распространен от Скандинавии и Средиземноморья до Ирана, Монголии и северного Китая. Зимует преимущественно на морских побережьях. Численность в Европе оценивается в 42-65 тысяч пар, в Украине — 1400-1700 пар.

Питаются галагазы в основном животной пищей — ракообразными, личинками насекомых, моллюсками, иногда саранчой. В определенные периоды потребляют и растительную пищу, в частности водоросли.

Напомним, ранее в зоне отчуждения заметили орябка лесного — одну из редких лесных птиц Евразии. Вид находится под охраной и является малозаметным в природе.