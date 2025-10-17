ГНСУ назвала категории людей, которые могут находиться в пограничной полосе без спецразрешения

Реклама

Об этом говорится в статье ГНСУ на сайте Телеграф.

Подчеркивается, что пограничная полоса – это участок шириной в пять км от государственного рубежа. На этой территории без спецразрешения имеют право находиться граждане, направляющиеся к пунктам пропуска или двигающиеся по дорогам общегосударственного значения или по железной дороге. Также разрешено быть на этой территории жителям приграничья, в документах которых указана местная прописка.

Пограничники отмечают, что для жителей пограничного разрешение предоставляется по их обращению один раз и действует бессрочно. Для учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность в пограничной полосе, такое разрешение нужно возобновлять ежегодно. Разрешение на пребывание в пограничной полосе выдается бесплатно.

"Разрешение не нужно военным, правоохранителям, министрам, народным депутатам и еще определенным категориям государственных служащих, которые осуществляют в пограничной полосе определенные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в статье.

Также в пограничную полосу могут въезжать водители, осуществляющие или сопровождающие мультимодальные перевозки.

Для остальных категорий украинцев пребывание без спецразрешения на расстоянии менее пяти километров от границы запрещено, подчеркивают пограничники.

"Соблюдение правил пограничного режима - это не формальность и не ограничение, а способ обеспечения безопасности самих граждан. Поэтому даже незначительные действия - передвижение без документов, фотографирование объектов или проведение работ без согласования - влекут административную ответственность, могут привести к отмене разрешения на пребывание в пограничной полосе и задержанию лица для выяснения обстоятельств", - сказал он.