ГНСУ обнародовала номера телефонов для консультаций по пересечению границы с ЕС

ГНСУ обнародовала номера телефонов для консультаций по пересечению границы с ЕС

По этим контактам можно решить вопрос о выезде из Украины.

Украинцы, которые планируют выехать в страны ЕС и Молдову, имеют возможность получить консультацию по отдельным вопросам пересечения границы.

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Об этом сообщила Госпогранслужба и обнародовала номера телефонов для консультаций:

Волынский пограничный отряд (граница с Республикой Польша в пределах Волынской области) – тел. (033) 272 09 20.

Львовский пограничный отряд (граница с Республикой Польша в пределах Львовской области) – тел. (032) 239 01 23.

Чопский пограничный отряд (граница со Словацкой Республикой, Венгрией) – 067 181 42 67.

Черновицкий пограничный отряд – (граница с Румынией, Республикой Молдова в пределах Черновицкой области) – (037) 259 19 49.

Могилев-Подольский пограничный отряд – (граница с Республикой Молдова в пределах Винницкой области) – (043) 376 01 41.

Западное региональное управление – (032) 275 62 90.

Напомним, за прошедшие сутки Украину покинули почти 69 тысяч человек. Вернулись из-за границы за минувшие сутки более 14 тысяч украинцев, подавляющее большинство из них - мужчины, которые готовы приступить к обороне страны.